رئيس وزراء إثيوبيا يعلن استقالته

قال رئيس وزراء إثيوبيا هايلي مريم ديسالين (الخميس) إنه قدم استقالته من منصبي رئيس الوزراء والائتلاف الحاكم.

وقال هايلي مريم في خطاب للأمة نقله التلفزيون: "الاضطرابات والأزمة السياسة أدت لسقوط قتلى ونزوح كثيرين".

وأضاف: "أعتقد أن تقديم استقالتي ضروري من أجل السعي لتنفيذ إصلاحات من شأنها أن تؤدي للسلام الدائم والديمقراطية".

وقال هايلي مريم إنه مستمر في منصبه لتسيير الأعمال إلى أن تقبل الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية الحاكمة والبرلمان استقالته ويتم تعيين رئيس وزراء جديد.

وتأتي الاستقالة وسط أزمة سياسية واضطرابات تشهدها البلاد منذ فترة طويلة دفعت الحكومة لإطلاق سراح آلاف السجناء لتهدئة التوترات.

وقتل مئات الأشخاص في أحداث عنف اندلعت في بادئ الأمر بسبب خطة تنمية حضرية للعاصمة أديس أبابا. واتسعت الاضطرابات خلال عامي 2015 و2016 مع خروج مظاهرات احتجاجا على القيود السياسية وانتهاكات حقوق الإنسان.