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سياسة|مصر

حزب "مصر القوية" يعلق نشاطه السياسي بعد اعتقال أبو الفتوح

15/2/2018

أعلن حزب "مصر القوية" المعارض في مصر تعليق نشاطه السياسي بعد اعتقال رئيس الحزب عبد المنعم أبو الفتوح.

وقال الحزب في بيان إن السبب وراء تعليقه أنشطته هو " تصاعد أجواء البطش والاستبداد وقمع المعارضين السلميين من قبل النظام الحاكم في مصر".

وذكر أن آخر تلك الأجواء اعتقال رئيس الحزب عبد المنعم أبو الفتوح – المرشح الرئاسي السابق – بعد اعتقال نائب رئيس الحزب محمد القصاص بأيام.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قررت اليوم الخميس حبس أبو الفتوح 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه "بقيادة جماعة إرهابية".

كما أرجع الحزب قراره إلى "تصاعد حملات الكراهية المحمومة التي يمارسها النظام وإعلامه ضد كل من يمارس حقه الدستوري في المعارضة السلمية، وفي ظل الانسداد الكامل للحياة السياسية في مصر وإغلاق النظام الحاكم لكافة أبواب الممارسة الديموقراطية وتداول السلطة."

وذكر البيان أن الحزب قرر " التعليق المؤقت لكافة الأنشطة والمشاركات السياسية لحزب مصر القوية، والبدء في اتخاذ الاجراءات اللازمة لدعوة المؤتمر العام للحزب لاتخاذ قرار نهائي حول وضع الحزب في ضوء التطورات الأخيرة، مع تركيز الجهود في الأيام القادمة على الدفاع عن قضية المعتقلين وفي مقدمتهم السيد رئيس الحزب ونائبه."

وحمل الحزب النظام الحاكم المسئولية كاملة عن سلامة رئيس الحزب ونائبه.

المصدر : الجزيرة مباشر
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