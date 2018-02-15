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سياسة|لبنان

تيلرسون: تنامي ترسانة حزب الله يهدد أمن لبنان

وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون
وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون
15/2/2018

قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون اليوم الخميس إن تنامي ترسانة جماعة حزب الله المدعومة من إيران وتورطها في الصراعات الإقليمية يهدد أمن لبنان.

وأضاف تيلرسون خلال مؤتمر صحفي عقد في بيروت مع رئيس الوزراء سعد الحريري، أن واشنطن تتواصل مع لبنان وإسرائيل لضمان الهدوء في منطقة الحدود.

وتصاعد التوتر بين الدولتين في الآونة الأخيرة بسبب خطط إسرائيل بناء جدار على الحدود مع لبنان وقرار بيروت البدء في التنقيب عن النفط والغاز في امتيازات يقع في منطقة حدود بحرية متنازع عليها.

وحزب الله، الذي تعتبره الولايات المتحدة "جماعة إرهابية"، مشارك في حكومة الحريري وتنامت قوته العسكرية منذ آخر صراع كبير مع إسرائيل في عام 2006.

وحث تيلرسون زعماء لبنان على التمسك بسياسة النأي بالنفس عن الصراعات الإقليمية في إشارة لدور حزب الله في حروب بالشرق الأوسط بما يشمل سوريا التي تتمتع إيران أيضا فيها بنفوذ كبير.

واتهمت إسرائيل إيران بالسعي إلى إنشاء مصانع أسلحة في لبنان وقال الجيش الإسرائيلي الشهر الماضي إن البلاد تحولت إلى "مصنع كبير للصواريخ".

ويتلقى لبنان مساعدات عسكرية كبيرة من الولايات المتحدة. وقال تيلرسون إن واشنطن تظل ملتزمة بدعم الجيش اللبناني وقوات الأمن الداخلي في البلاد.

وتتوسط الولايات المتحدة بين لبنان وإسرائيل بشأن النزاع الحدودي. وفي إشارة فيما يبدو للنزاع الحدودي البحري قال تيلرسون إنه لم يطلب من أي طرف "أن يتخلى عن أي شيء".

وقال إن محادثات بناءة جارية وحث الإسرائيليين على انتهاج أساليب بناءة في الأمر.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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