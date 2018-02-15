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سياسة|جنوب أفريقيا

انتخاب سيريل رامافوسا رئيسا لجنوب أفريقيا

سيريل رامافوسا يتحدث أمام برلمان جنوب أفريقيا عقب انتخابه رئيسا للبلاد
سيريل رامافوسا يتحدث أمام برلمان جنوب أفريقيا عقب انتخابه رئيسا للبلاد
15/2/2018

انتخب برلمان جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا رئيسا للبلاد (الخميس) خلفا لجاكوب زوما الذي تنحى عن منصبه الليلة الماضية مذعنا لمطالب حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم الذي ينتمي إليه.

وقال رامافوسا (65 عاما) إنه سيركز على القضاء على الفساد وتعزيز النمو الاقتصادي.

وأعلن زوما (75 عاما) استقالته في خطاب وداع استمر 30 دقيقة، مساء الأربعاء، لكنه قال إنه يختلف مع الطريقة التي دفعه بها الحزب لترك السلطة مبكرا بعد استبداله برامافوسا في رئاسة الحزب في ديسمبر/كانون الأول.

ويتوقع أن يستمر رامافوسا في المنصب حتى إجراء الانتخابات العام المقبل، إذ يمتلك حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم الأغلبية في البرلمان.

وقال زوما في كلمته مساء الأربعاء إنه يستقيل إذعانا لأوامر الحزب، ليضع بهذا نهاية لحكمه الذي امتد لتسع سنوات شابتها الفضائح.

وجاء قبول زوما الاستقالة بعد ساعات من مداهمة الشرطة المنزل الفاخر لعائلة جوبتا الثرية ذات الأصول الهندية والحليفة للرئيس المستقيل، وكانت محور اتهامات الفساد التي وجهت إليه وللمحيطين به على مدى سنوات.

المصدر : رويترز
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