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سياسة|أمريكا

محامي ترمب: دفعت 130 ألف دولار لممثلة إباحية أقامت علاقة مع الرئيس

الممثلة ستيفاني كليفورد المعروفة "بستورمي دانيالز" 4 فبراير
الممثلة ستيفاني كليفورد المعروفة "بستورمي دانيالز" 4 فبراير
14/2/2018

أعلن المحامي الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترمب الثلاثاء أنه دفع 130 ألف دولار من أمواله الخاصة إلى ممثلة إباحية قالت إنها أقامت علاقة مع ترمب في 2006.

وأوضح مايكل كوهين، في بيان أرسله إلى صحيفة (نيويورك تايمز) أن ترمب لم يسدد له المبلغ الذي دُفع إلى (ستيفاني كليفورد) المعروفة "بستورمي دانيالز" مضيفا أن عملية الدفع كانت قانونية، لكنه لم يعط تفاصيل حول أسبابها بحسب الصحيفة.

وتابع كوهين في البيان أن "مؤسسة ترمب أو حملة ترمب لا علاقة لهما بالصفقة مع كليفورد وأيا منهما لم تسدد لي المبلغ بشكل مباشر أو غير مباشر"، مضيفا أن "عملية الدفع كانت قانونية ولم تكن مساهمة إلى الحملة أو تكاليف ضمن الحملة".

وكانت وسائل إعلام أمريكية أوردت أن عملية الدفع تمت قبل شهر على الانتخابات الرئاسية في نوفمبر / تشرين الثاني 2016 لإبقاء العلاقة سرا.

وكان ترمب مواطنا عاديا في العام 2006 عندما أقام علاقة على ما يبدو مع الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز، لكنه كان متزوجا ولم يكن قد مضى أربعة أشهر على ولادة ابنه.

وكانت صحيفة (وول ستريت جورنال) أول من كشف الصفقة مع الممثلة في يناير / كانون الثاني الماضي؛ إلا أن البيت الأبيض نفى في بيان أي علاقة ذات طابع جنسي بين ترمب ودانيالز، وأكد مسؤول في الرئاسة أنها "أخبار قديمة يُعاد تسويقها وسبق أن نُشرت وتم نفيها بشدة قبل الانتخابات".

وتعرض ترمب خلال الحملة الرئاسية وبعد انتخابه لاتهامات عدة بالتحرش قبل سنوات، لكنه نفى ذلك.

وكانت كليفورد كشفت خلال لقاءات خاصة أنها أقامت علاقة مع ترمب في يوليو / تموز 2006 على هامش دورة للغولف بالقرب من بحيرة تاهو السياحية بين كاليفورنيا ونيفادا.

المصدر : مواقع فرنسية
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