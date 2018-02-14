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سياسة|الولايات المتحدة

شاهد: سيارة تحاول اقتحام وكالة الأمن القومي الأمريكية

14/2/2018

أصيب عدد من الأشخاص عندما حاول قائد سيارة اقتحام مجمع وكالة الأمن القومي الأمريكية قرب واشنطن اليوم الأربعاء مما دفع الحراس لإطلاق النار على المركبة.

وقاد الرجل الذي لم يكشف عن هويته سيارة سوداء رياضية نحو إحدى بوابات الوكالة في فورت ميد بولاية ماريلاند الساعة السابعة صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1200 توقيت جرينتش).

ويحرس البوابات في الغالب رجال أمن مسلحون وقالت الوكالة في بيان إن عدة أعيرة أطلقت في الحادث إلا أنها لم توضح من الذي أطلق النار أو من الذي أصيب.

وقال مسؤول اتحادي مطلع على التحقيق إن الحادث لا يبدو أن له علاقة بالإرهاب.

وقالت الوكالة في بيانها "إن مركبة حاولت دخول مجمع وكالة الأمن القومي المحصن في فورت ميد بولاية ماريلاند دون إذن. جرى استخدام أسلحة في الحادث والتحقيق جار".

وأضافت الوكالة أن عددا من الأشخاص نقلوا إلى المستشفيات. وكانت تقارير إعلامية ذكرت في وقت سابق أن ثلاثة أشخاص أصيبوا في المنشأة.

وقالت متحدثة باسم البيت الأبيض إنه تم إبلاغ الرئيس دونالد ترمب بالحادث. 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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