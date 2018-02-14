البث الحي
سياسة|مصر

شاهد: تعليق الخارجية الأمريكية على اعتقال المستشار جنينة

13/2/2018

قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت إن الولايات المتحدة تتابع عن كثب عملية القبض على المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق في مصر.

وقررت النيابة العسكرية (الثلاثاء) حبس هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات 15 يوما على ذمة التحقيقات معه بشأن مزاعم بأنه هدد بنشر وثائق تدين الدولة وقيادتها.

وأضافت نويرت خلال مؤتمر صحفي دوري (الثلاثاء) في ردها على سؤال لمراسل "الجزيرة" عن إلقاء السلطات المصرية القبض على المستشار جنينة، وما جاء ببيان منظمات معنية بحقوق الإنسان من إن الانتخابات الرئاسية في مصر المقرر إجراؤها نهاية مارس/ آذار المقبل لا تستوفي أبسط متطلبات التصويت النزيّه والحر داعية الخارجية الأمريكية إلى اتخاذ إجراءات ضد النظام المصري.

ذكرت نويرت أن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون أكد على دعم واشنطن إجراء انتخابات شفافة وذات مصداقية بمصر خلال زيارته لمصر (الأحد) الماضي.

وتقول السلطات المصرية إن العملية الانتخابية ستكون حرة ونزيهة.

وأوضحت، نويرت، أنها لا علم لديها بأية خطط قد تتخذها الإدارة الأمريكية إزاء مطالب المنظمات الحقوقية الخاصة بمصر بعد أن وصفت تلك المنظمات الانتخابات الرئاسية المصرية بأنها غير نزيهة، كما أن الإدارة الأمريكية أبدت قلقها إزاء حبس رئيس الأركان السابق سامي عنان.

وقالت منظمات معنية بحقوق الإنسان (الثلاثاء) إن الانتخابات الرئاسية في مصر المقرر أجراؤها نهاية مارس/ آذار المقبل لا تستوفي أبسط متطلبات التصويت النزيّه والحر.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

محكمة كندية تخفف عقوبة قاتل المصلين في أحد مساجد كيبيك

مسلمو كندا يؤدون صلاة الجنارة على قتلى هجوم بيسونيت على مسجد المركز الثقافي الإسلامي في كيبك (روتيرز)

اغتيال العالم النووي الإيراني فخري زادة قرب طهران (فيديو)

(الجزيرة)

الصين غاضبة من تغريدة نشرها نجل الرئيس البرازيلي.. ماذا قال؟

النائب البرازيلي إدواردو بولسونارو نجل الرئيس جايير بولسونارو. (رويترز- أرشيف)

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)
الأكثر قراءة

اعتداء وحشي للشرطة الفرنسية على موسيقي أسود(فيديو)

(الجزيرة)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)

"سمحت بدخول الصهاينة ومنعت المسلمين".. نشطاء يردون على قرار الإمارات الأخير

ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يمين) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يسار) (مواقع التواصل)