شاهد: تعليق الخارجية الأمريكية على اعتقال المستشار جنينة

قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت إن الولايات المتحدة تتابع عن كثب عملية القبض على المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق في مصر.

وقررت النيابة العسكرية (الثلاثاء) حبس هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات 15 يوما على ذمة التحقيقات معه بشأن مزاعم بأنه هدد بنشر وثائق تدين الدولة وقيادتها.

وأضافت نويرت خلال مؤتمر صحفي دوري (الثلاثاء) في ردها على سؤال لمراسل "الجزيرة" عن إلقاء السلطات المصرية القبض على المستشار جنينة، وما جاء ببيان منظمات معنية بحقوق الإنسان من إن الانتخابات الرئاسية في مصر المقرر إجراؤها نهاية مارس/ آذار المقبل لا تستوفي أبسط متطلبات التصويت النزيّه والحر داعية الخارجية الأمريكية إلى اتخاذ إجراءات ضد النظام المصري.

ذكرت نويرت أن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون أكد على دعم واشنطن إجراء انتخابات شفافة وذات مصداقية بمصر خلال زيارته لمصر (الأحد) الماضي.

وتقول السلطات المصرية إن العملية الانتخابية ستكون حرة ونزيهة.

وأوضحت، نويرت، أنها لا علم لديها بأية خطط قد تتخذها الإدارة الأمريكية إزاء مطالب المنظمات الحقوقية الخاصة بمصر بعد أن وصفت تلك المنظمات الانتخابات الرئاسية المصرية بأنها غير نزيهة، كما أن الإدارة الأمريكية أبدت قلقها إزاء حبس رئيس الأركان السابق سامي عنان.

وقالت منظمات معنية بحقوق الإنسان (الثلاثاء) إن الانتخابات الرئاسية في مصر المقرر أجراؤها نهاية مارس/ آذار المقبل لا تستوفي أبسط متطلبات التصويت النزيّه والحر.