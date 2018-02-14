شاهد: أمير الكويت يخصص ملياري دولار لدعم إعمار العراق

تعهّد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اليوم الأربعاء بدعم العراق بملياري دولار، مليار منها كقروض والآخر مخصص للاستثمار.

وقال الصباح، في كلمته أمام المؤتمر الدولي لإعادة إعمار العراق الذي تستضيفه الكويت، إن الكويت تعلن التزامها بتخصيص مليار دولار قروضا تصرف وفق آلية الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية ومليار آخر في الفرص الاستثمارية، فضلا عن مساهمة الجمعيات الخيرية الكويتية.

وأوضح في كلمته، أن ما يواجه العالم من أزمات وتحديات يتطلب من المجتمع الدولي عملا جماعيا وتحركا شاملا وعلى كل المستويات، وصولا إلى الغاية بأن تنعم البشرية وأجيالها القادمة بكوكب آمن ومستقر خالي من الغلو والتطرف والإرهاب.

وأضاف "ندرك حجم الدمار الذي لحق بالعراق جراء سيطرة تلك التنظيمات الإرهابية على بعض الأراضي العراقية وما ترتب على ذلك من قتال لتلك التنظيمات لتطهير التراب العراقي الأمر الذي يتوجب معه على العراق اليوم الشروع في إعادة إعمار شامل لما تم تدميره من بنية تحتية ومرافق الحياة الأخرى.

وبيّن أمير الكويت، أن العراق لن يتمكن من التصدي لهذا الأمر وحده، ما دعا إلى التوجه بالنداء إلى المجتمع الدولي للمشاركة في هذا العمل وتحمل تبعاته وأنه وفي ضوء الإدراك لحجم تلك التبعات فقد كان لا بد لنا من التفكير بالدور الحيوي والمساند وهو دور القطاع الخاص، إيمانا بأن ذلك الدور قادر على المشاركة والعطاء، كما أنه قادر على التعامل مع ما سيطرحه العراقيون من فرص استثمارية ومشاريع حيوية تتعلق بالبنية التحتية لبلادهم.

وأشار إلى أنه تجسيدا لذلك الدور فقد اجتمع بالأمس ما يزيد عن ألفي شركة ورجل أعمال من القطاع الخاص والخبراء رفيعو المستوى في المؤسسات التمويلية ضمن برامج إعادة الإعمار، ولفت إلى أن مؤسسات المجتمع المدني اجتمعت أيضا في نفس اليوم مشاركة منها بدورها في التخفيف من العبء الإنساني الذي يعانيه الشعب العراقي.

وأعرب الصباح عن تقديره للأمم المتحدة والاتحاد الأوربي لجهودهم البناءة في هذا الإطار كمشاركين أساسيين بالرئاسة، مؤكدا أن الاجتماع يعد رسالة قوية من دول التحالف والمجتمع الدولي للتعبير عن مدى الإصرار واستمرار المواجهة لهزيمة الإرهاب.

وينعقد اجتماع اليوم ضمن مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق، الذي تستضيفه الكويت منذ يومين.