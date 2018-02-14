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سياسة|الولايات المتحدة

الاستخبارات الأمريكية: روسيا ستحاول التدخل بانتخابات الكونغرس

مدير الاستخبارات الأمريكية دانيال كوتس
مدير الاستخبارات الأمريكية دانيال كوتس
13/2/2018

قال مدير الاستخبارات الأمريكية (الثلاثاء) إن روسيا ترى أن تدخلها في انتخابات الرئاسة الأمريكية ناجح، وتعتبر انتخابات التجديد النصفي للكونغرس هذا العام بمثابة فرصة أخرى لشن هجوم.

وفى حديثه أمام لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، قال مدير الاستخبارات الأمريكية دانيال كوتس "لا يوجد شك" في أن روسيا ترى أن جهودها الرامية إلى التدخل في انتخابات عام 2016 كانت "ناجحة".

وتابع أن موسكو "تعتبر انتخابات التجديد النصفي هذا العام 2018" فرصة ثانية لمحاولة التأثير على العملية الديمقراطية في الولايات المتحدة.

وتقول وكالات الاستخبارات الأمريكية منذ فترة طويلة إنها تعتقد أن روسيا حاولت التأثير على انتخابات عام 2016 لصالح ترمب من خلال الدعاية على وسائل التواصل الاجتماعي واختراق رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالحزب الديمقراطي، وتنفي روسيا هذه الادعاءات.

وانتقد النائب الديمقراطي مارك وارنر، نائب رئيس اللجنة، إدارة الرئيس دونالد ترمب بسبب عدم قيامها بإعداد البلاد لتكرار الهجوم، قائلا إن الرئيس "ما زال ينكر التهديد".

ويستعد الحزبان السياسيان الرئيسيان في الولايات المتحدة لانتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر/تشرين الثاني.

وسيسعى الحزب الجمهوري المحافظ الذي ينتمي إليه ترمب إلى الدفاع عن الأغلبية التي يمتلكها في مجلسي النواب والشيوخ بينما يأمل الديموقراطيون في تحقيق انتصارات بسبب المشاعر القوية المناهضة لترمب.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الألمانية
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