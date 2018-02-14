الأمن المصري يعتقل عبد المنعم أبو الفتوح

اعتقلت قوات الأمن المصرية اليوم الأربعاء عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح الرئاسي السابق، ورئيس حزب مصر القوية.

وقال "حذيفة" نجل أبو الفتوح إن قوات الأمن اعتقلت والده بالإضافة إلى 6 من قيادات حزب مصر القوية، وهم: أحمد عبد الجواد، أحمد سالم، محمد عثمان، عبد الرحمن هريدي، أحمد إمام، تامر جيلاني.

إلا أن قوات الأمن أفرجت عن القيادات الستة بعد ساعات، وأبقت أبو الفتوح رهن الاعتقال، وفقا لما أعلنه القيادي بالحزب "محمد عثمان" وأحد من تم القبض عليهم مع أبو الفتوح.

وقال التلفزيون المصري إن السلطات اعتقلت أبو الفتوح على خلفية اتهامات بالاتصال بجماعة الإخوان التي تعتبرها السلطات المصرية "إرهابية".

وكانت قوات الأمن قد اعتقلت محمد القصاص نائب رئيس الحزب، وأصدرت النيابة قرارا بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيق.

وكان أبو الفتوح قد حل ضيفا على شاشة الجزيرة مباشر يوم الأحد الماضي من العاصمة البريطانية لندن، وانتقد خلال اللقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بشدة، واصفا أداءه بأنه "فاشل وسيء ولا يليق بمصر" مؤكدا أنه لا يليق أن تدار مصر عبر السيسي ومدير مكتبه (عباس كامل) فقط، بالإضافة إلى تصريحات أخرى يمكن متابعتها عبر هذا الرابط.