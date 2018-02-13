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سياسة

منظمات حقوقية دولية: انتخابات الرئاسة في مصر ليست حرة

الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر
الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر
13/2/2018

قالت منظمات معنية بحقوق الإنسان إن الانتخابات الرئاسية في مصر المقرر أجراؤها نهاية مارس/ آذار المقبل لا تستوفي أبسط متطلبات التصويت النزيّه والحر.

وجاء في بيان صادر اليوم الثلاثاء عن عدة منظمات حقوقية، من بينها (هيومان رايتس ووتش ومراسلون بلا حدود) أن حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي دأبت على خنق الحريات الأساسية واعتقلت مرشحين محتملين وأوقفت مناصرين لهم".

ودعت المنظمات في البيان، الولايات المتحدة والدول الأوربية إلى التنديد بهذه الانتخابات الهزلية بدلا من الاستمرار في الدعم غير المشروط لحكومة تقود أسوأ أزمة حقوقية في البلاد منذ عقود.

تجدر الإشارة إلى أن إعادة انتخاب عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر في الانتخابات المقررة من 26 حتى 28 مارس / آذار المقبل تعتبر مؤكدة، حيث لا يوجد مرشح جاد يتنافس أمامه في الانتخابات.

وبحسب بيانات منظمات حقوق الإنسان، تم القبض على مرشحين محتملين اثنين، مضيفة أنه تم على ما يبدو وضع رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق رهن الإقامة الجبرية غير المعلنة في فندق إلى أن انسحب من السباق الرئاسي. 

ووفقا للبيانات، فإن المرشح الوحيد الذي ينافس السيسي في الانتخابات هو موسى مصطفى موسى وهو زعيم حزب موال للحكومة وسبق أن أعلن دعمه للسيسي. 

المصدر : الألمانية
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