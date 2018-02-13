شاهد| وزير الخارجية الأمريكي: متفهمون لتخوفات تركيا

أكد وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون خلال كلمته الثلاثاء في افتتاح أعمال الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة في الكويت، تفهم بلاده لتخوفات تركيا.

وطالب وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون في كلمته اليوم الثلاثاء خلال افتتاح أعمال الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة في الكويت، أنقرة بالعمل سويا للقضاء على التنظيم.

جاءت تصريحات تيلرسون تعقيبا على المعركة التي تخوضها تركيا في شمال سوريا.

وأعلن تيلرسون، عن تقديم الولايات المتحدة الأمريكية 200 مليون دولار دعما لسوريا دولار لتحقيق الاستقرار في المناطق المحررة بسوريا، يضاف إلى الإسهامات الأمريكية السابقة.

وقال تيلرسون إن الأراضي المحررة في العراق الآن 98 % بعد التغلب على تنظيم الدولة، وتمت عودة 3.2 مليون عراقي إلى منازلهم في الأراضي التي تم تحريرها.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، إلى أن انتهاء العمليات القتالية الرئيسية ضد تنظيم الدولة لا يعني أن الولايات المتحدة وحلفاءها ألحقوا هزيمة دائمة بالتنظيم.