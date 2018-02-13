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سياسة|تونس

شاهد: نائب تونسي يمزق علم إسرائيل داخل البرلمان

13/2/2018

مزق نائب من الكتلة المعارضة في برلمان تونس اليوم الثلاثاء علما لإسرائيل احتجاجا على عدم إدراج مشروع قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل.

وأخرج "عمّار عمروسية" النائب عن الجبهة الشعبية، أبرز كتلة معارضة، في جلسة عامة بالبرلمان اليوم علما ورقيا لإسرائيل وعمد إلى تمزيقه بينما كانت الجلسة تبث مباشرة على التلفزيون العمومي.

وقال عمروسية " هذا علم الكيان الصهيوني في مجلس العار.. عاشت فلسطين حرة.. العزة والكرامة لتونس والأمة العربية ولأحرار العالم".

وكانت الجبهة الشعبية وهي ائتلاف من أحزاب يسارية وقومية، تقدمت بمشروع قانون لتجريم التطبيع مع إسرائيل منذ 31 ديسمبر / كانون أول الماضي بدعم من حوالي 100 نائب في البرلمان (من بين 217 ) لكن لجنة الحقوق والحريات في البرلمان قررت يوم الجمعة الماضي تأجيل النظر فيه.

وتابع النائب "ما وقع يوم الجمعة هو فضيحة من العيار الثقيل، كل المدن التونسية من الشمال إلى الجنوب لها شهيد منذ عام 1948 حول قضية فلسطين".

واتهم عمروسية الائتلاف الحكومي، الذي يقوده حزبا حركة نداء تونس وحركة النهضة الإسلامية، ورئاسة الجمهورية بالتواطؤ من أجل تعطيل مشروع القانون.

وقال النائب "عندما يتعلق الأمر بشرف التونسيين وبأنبل القضايا وهي القضية الفلسطينية لا قيمة لنظام داخلي (في البرلمان)".

ولا ترتبط تونس بعلاقات ديبلوماسية مع إسرائيل، لكنَّ الجبهة الشعبية وأحزابا أخرى قريبة منها تطالب منذ سنوات بتجريم التطبيع مع إسرائيل. 

واكتسب هذا المطلب زخما أكبر مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب القدس عاصمة لدولة إسرائيل.  

المصدر : الألمانية
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