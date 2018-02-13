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سياسة

شاهد: عهد التميمي تمثل أمام محكمة عسكرية إسرائيلية

13/2/2018

مثلت عهد التميمي أمام محكمة عسكرية إسرائيلية الثلاثاء لصفعها جنديين إسرائيليين في قضية وجهت انتقادات واسعة لإسرائيل لمقاضاتها فتاة قاصر.

 

وتواجه عهد 12 اتهاما من بينها الاعتداء والتحريض، في محكمة عوفر العسكرية بالضفة الغربية.

وأثارت محاكمة الفتاة الفلسطينية، والتي من المرجح أن تستغرق أشهر، اهتماما عاما كبيرا وإدانات دولية واسعة بسبب سجن فتاة قاصر.

ويرى الفلسطينيون عهد على أنها بطلة تعارض الاحتلال العسكري الإسرائيلي للضفة الغربية.

وكانت عهد 17/ عاما/ قد ظهرت في مقطع فيديو وهي تصفع وتضرب جنديين إسرائيليين كانا يحاولان اقتحام ساحة منزل عائلتها أثناء احتجاج في بلدة النبي صالح، مسقط رأس عهد.

وانتقدت جماعات حقوق إنسان والاتحاد الأوربي وغيرهم، تعامل إسرائيل مع عهد، حيث سلط ذلك الضوء على نظام المحاكم العسكرية الإسرائيلية التي يمثل أمامها الشباب الفلسطيني في الضفة الغربية. 

وتم تأجيل جلسة محاكمة عهد ووالدتها ناريمان عدة مرات، وتمديد اعتقالهما إلى اليوم الثلاثاء.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عهد، عند الثانية من فجر 19 كانون الثاني/ ديسمبر، بعد انتشار مقطع فيديو يظهرها وهي تطرد جنديين إسرائيليين من ساحة بيتها في قرية النبي صالح، شمال رام الله.

وقامت قوة كبيرة باعتقال عهد من منزلها، قبل أن تعتقل في اليوم ذاته والدتها ناريمان (40 عاما) أثناء محاولتها زيارة ابنتها أول أيام احتجازها.

وتعاملت إسرائيل مع أفعال عهد كجريمة جنائية، حيث جرى اتهامها بالاعتداء والتحريض ما قد يؤدي إلى سجنها لسنوات.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع فرنسية
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