شاهد: إزالة قنبلة تزن نصف طن من نهر التيمز

أظهرت لقطات من وزارة الدفاع البريطانية، الأسطول الملكي البريطاني وهو يعمل مع شرطة العاصمة لندن أمس (الاثنين) لإزالة قنبلة وزنها 500 كيلوغرام عُثر عليها في نهر التيمز.

وقال مطار لندن سيتي، وهو خامس أكبر مطار في المدينة، إن جميع الرحلات الجوية من وإلى المطار أُلغيت بعد العثور على القنبلة التي لم تنفجر منذ الحرب العالمية عند مرسى جورج الخامس.

وذكرت شرطة العاصمة أنه تم العثور على القنبلة خلال العمل في المطار (الأحد) الماضي.

وأضافت شرطة المدينة أنها أخلت المباني في المنطقة المحيطة بالقنبلة كما طوقت بعض الشوارع.