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سياسة

رويترز: قوات تقودها أمريكا تقتل روس في سوريا

أفراد من قوات أمريكية بجانب آلياتهم -أرشيفية
أفراد من قوات أمريكية بجانب آلياتهم -أرشيفية
13/2/2018

قال زملاء سابقون لمقاتلين روس إن اثنين على الأقل من المقاتلين كانا ضمن من قتلوا عندما اشتبكت قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة مع قوات موالية للنظام السوري هذا الشهر.

وقال مسؤول أمريكي إن أكثر من 100 مقاتل من المتحالفين مع قوات النظام السوري قتلوا عندما أحبط التحالف والقوات المحلية التي يدعمها هجوما كبيرا في ليل السابع من فبراير شباط.

كانت وزارة الدفاع الروسية التي تدعم قوات النظام السوري في الحرب قالت آنذاك إن فصائل موالية للنظام كانت تنفذ عمليات استطلاع عندما وقع الاشتباك ونفت أي وجود لجنود روس في المنطقة.

لكن زملاء للمقاتلين قالوا لرويترز أمس إن اثنين على الأقل من الروس الذين يقاتلون بشكل غير رسمي مع قوات النظام السوري قتلا في الواقعة التي شهدتها محافظة دير الزور.

وأحد القتلى يدعى فلاديمير لوجينوف وهو من جيب كالينينغراد الروسي. وقال ماكسيم بوجا أحد الزعماء المحليين هناك إن لوجينوف قتل في السابع من فبراير شباط تقريبا إلى جانب "عشرات" من المقاتلين الروس الآخرين.

والقتيل الآخر يدعى كيريل أنانيف ويوصف بأنه قومي روسي متشدد.

وقال ألكسندر أفيرين المتحدث باسم الحزب القومي الذي ينتمي إليه لرويترز إن أنانيف قتل في قصف في نفس القتال في السابع من فبراير شباط.

ودعا السياسي الليبرالي جريجوي يافلينسكي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للكشف عن عدد الروس الذين قتلوا في سوريا وملابسات ذلك. وينافس يافلينسكي على منصب الرئيس في الانتخابات التي ستجرى الشهر القادم.

المصدر : رويترز
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