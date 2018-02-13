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سياسة

ترمب: إنفاق 7 تريليون دولار في الشرق الأوسط "غباء"

13/2/2018

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الإثنين، إنفاق بلاده 7 تريليون دولار في الشرق الأوسط، قائلا "هذا غباء".

وأضاف في تغريدة على موقع تويتر: حان الوقت لبدء الاستثمار في بلدنا، وسيكون هذا الأسبوع عظيما بالنسبة للبنى التحتية.

ولم يقدم ترمب تفاصيل بشأن صرف هذا المبلغ وخلال أي فترة.

وأرسل ترمب، الإثنين، إلى الكونغرس خطة استثمارية بقيمة 1.5 تريليون دولار على البنى التحتية، حسب وكالة أسوشيتيد برس الأمريكية.

وتدعم خطة الإنفاق على البنى التحتية سياسة ترمب القائمة على مبدأ "أمريكا أولا"، حيث تشمل الخطة زيادة الإنفاق على الطرق السريعة، والجسور، والمطارات، والموانئ والسكك الحديدية.

وكان ترمب قد اقترح زيادة الإنفاق على البنى التحتية، خلال خطابه الأول أمام الكونغرس عن حال الاتحاد في أواخر يناير/ كانون الثاني المنصرم.

وقال آنذاك "أحتاج تشريعا قانونيا يسمح بالحصول على ما لا يقل عن 1.5 تريليون دولار من الإنفاق الاتحادي بجانب مساهمات القطاع الخاص لتوفير بنى تحتية حديثة وسريعة وآمنة".

المصدر : الأناضول + مواقع التواصل الاجتماعي
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