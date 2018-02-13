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سياسة|الهند وباكستان

الهند تتوعد باكستان بعد هجوم على معسكر للجيش في كشمير

13/2/2018

هددت الهند باكستان بأنها ستدفع ثمن هجوم عنيف شنه مسلحون على معسكر للجيش في ولاية جامو وكشمير في أحدث أعمال عنف في المنطقة المتنازع عليها أثار توترات بين البلدين المسلحتين نوويا.

وردت باكستان على ذلك بالقول إنها "ملتزمة تماما وقادرة على الدفاع عن نفسها ضد أي عمل عدواني" وإن الهند تتهمها بالمسؤولية عن الهجوم بشكل مجحف و"بدون مشاركة الأدلة".

وهجوم يوم السبت على المعسكر القريب من جامو، في الجزء الذي تسيطر عليه الهند من كشمير ذات الأغلبية المسلمة، هو الأسوأ منذ أشهر إذ أسفر عن مقتل ستة جنود ووالد جندي. وقال مسؤولون هنود إن ثلاثة متشددين على الأقل قتلوا.

وقالت وزيرة الدفاع الهندية نيرمالا سيثارامان للصحفيين إن الجيش الهندي لديه أدلة تثبت أن الهجوم منبعه باكستان.

وأضافت في وقت متأخر أمس الإثنين "تؤكد المعلومات المخابراتية أن هؤلاء الإرهابيين يجري تحريكم عبر الحدود".

وقالت سيثارامان "توسع باكستان قوس الإرهاب… وتلجأ إلى انتهاك وقف إطلاق النار لمساعدة عمليات التسلل… ستدفع باكستان ثمن هذا الحادث المؤسف".

ورفضت باكستان أحدث الاتهامات الموجهة لها من الهند. وتنفي أنها تمنح أي مساعدات مادية للانفصاليين المسلحين في كشمير.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان "شهدنا مرارا الهند تنصب نفسها في دور القاضي وهيئة المحلفين والجلاد".

واقتحم مسلحون قاعدة عسكرية هندية في بلدة أوري الواقعة في إقليم كشمير في سبتمبر أيلول عام 2016 وقتلوا 18 جنديا هنديا وهو أكبر هجوم من هذا النوع في 14 عاما.

واتهمت الهند باكستان بالمسؤولية وقالت إنها أطلقت ردا على ذلك "هجمات شديدة الدقة" عبر خط المراقبة مستهدفة المقاتلين المتمركزين في الجانب الباكستاني. ونفت باكستان حدوث أي انتهاك.

وقال مسؤولون هنود إنهم رصدوا اتصالات تؤكد أن متشددين من "جماعة جيش محمد" التي تتخذ من باكستان مقرا لها نفذوا هجوم يوم السبت.

وقالت باكستان في الآونة الأخيرة إن الاتهامات الهندية تنبع من محاولات الهند لصرف الانتباه عن "إرهاب الدولة" الذي تمارسه في المنطقة ووحشيتها في التعامل مع سكان كشمير المسالمين العزل.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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