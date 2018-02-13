الشرطة الإسرائيلية توصي بتوجيه تهمة الفساد لنتنياهو

أوصت الشرطة الإسرائيلية الثلاثاء بتوجيه تهمة الفساد إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قضيتين وذلك إثر تحقيقين.

وأعلنت الشرطة الاسرائيلية أنها أوصت رسميا بمقاضاة رئيس الوزراء بالفساد والاحتيال واستغلال الثقة في حالتين.

وأضافت في بيان أن "الشرطة خلصت إلى أن هناك أدلة كافية ضد رئيس الوزراء لاتهامه بقبول رشى والاحتيال واستغلال الثقة".

وبات القرار النهائي بتوجيه الاتهام لنتنياهو الآن بيد النائب العام أفيشاي مندلبليت.

إلا أن وزيرة العدل اياليت شاكيد قالت إن توجيه الاتهام رسميا إلى رئيس الحكومة لا يعني أنه سيكون مجبرا على الاستقالة.

ودفع نتنياهو/68 عاما/ أثناء التحقيق ببراءته.

والقضية الأولى ضده هي الحصول على هدايا، على سبيل المثال سيجار فاخر شغوف به، من أثرياء مثل جيمس باكر الملياردير الاسترالي، أو أرنون ميلكان، المنتج الإسرائيلي في هوليوود.

وقدرت وسائل الاعلام القيمة الإجمالية لهذه الهدايا بعشرات آلاف الدولارات.

كما اعتبرت الشرطة أن هناك فسادا في صفقة سرية كان يحاول نتنياهو إبرامها مع مالك صحيفة "يديعوت أحرونوت" لضمان تغطية إيجابية في الصحيفة الأوسع انتشارا في إسرائيل.

وتولى نتنياهو رئاسة الحكومة منذ عام 2009، وبعد فترة أولى بين عامي 1996 و1999، تجاوز نتنياهو فترة 11 عاما في السلطة.

وفي ظل عدم وجود منافس واضح، قد يحطم نتنياهو الرقم القياسي الذي أمضاه ديفيد بن غوريون مؤسس إسرائيل في هذه المنصب في حال أكمل الكنيست ولايته حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2019.