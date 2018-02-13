الحزب الحاكم في جنوب أفريقيا يقرر عزل زوما من الرئاسة

قال حزب المؤتمر الوطني الحاكم في جنوب أفريقيا اليوم الثلاثاء أن اللجنة التنفيذية بالحزب قررت عزل جاكوب زوما من رئاسة البلاد، بعد اجتماع دام 13 ساعة للقيادة العليا.

ومنذ انتخاب سيريل رامافوسا، نائب الرئيس، زعيما للحزب في ديسمبر / كانون الأول، يواجه زوما دعوات من حزبه لإنهاء فترة ولايته الثانية التي شابتها الفضائح، والتي من المقرر أن تنتهي في منتصف 2019.

ولدى اللجنة التنفيذية بالحزب سلطة إصدار أمر لزوما بالتنحي كرئيس للبلاد، بيد أن هناك تقارير إعلامية محلية تشير إلى أنه قد يرفض ذلك.

وذكرت تقارير لهيئة الإذاعة في جنوب أفريقيا أن حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم أمهل الرئيس جاكوب زوما 48 ساعة للاستقالة الاثنين بعد اجتماع لقيادة الحزب العليا.

وقالت الهيئة نقلا عن مصادر إن زعيم الحزب سيريل رامافوسا غادر اجتماع اللجنة التنفيذية الوطنية وتوجه إلى مقر زوما في وسط بريتوريا ليسلمه الرسالة شخصيا.

ويعقد حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم في جنوب افريقيا مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم الثلاثاء حول نتائج اجتماع قيادات الحزب لبحث مستقبل الرئيس جاكوب زوما، وفقا لدعوة عممت على وسائل التواصل الاجتماعي.