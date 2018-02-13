البث الحي
سياسة|جنوب أفريقيا

الحزب الحاكم في جنوب أفريقيا يقرر عزل زوما من الرئاسة

جاكوب زوما
جاكوب زوما
13/2/2018

قال حزب المؤتمر الوطني الحاكم في جنوب أفريقيا اليوم الثلاثاء أن اللجنة التنفيذية بالحزب قررت عزل جاكوب زوما من رئاسة البلاد، بعد اجتماع دام 13 ساعة للقيادة العليا.

ومنذ انتخاب سيريل رامافوسا، نائب الرئيس، زعيما للحزب في ديسمبر / كانون الأول، يواجه زوما دعوات من حزبه لإنهاء فترة ولايته الثانية التي شابتها الفضائح، والتي من المقرر أن تنتهي في منتصف 2019.

ولدى اللجنة التنفيذية بالحزب سلطة إصدار أمر لزوما بالتنحي كرئيس للبلاد، بيد أن هناك تقارير إعلامية محلية تشير إلى أنه قد يرفض ذلك.

وذكرت تقارير لهيئة الإذاعة في جنوب أفريقيا أن حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم أمهل الرئيس جاكوب زوما 48 ساعة للاستقالة الاثنين بعد اجتماع لقيادة الحزب العليا.

وقالت الهيئة نقلا عن مصادر إن زعيم الحزب سيريل رامافوسا غادر اجتماع اللجنة التنفيذية الوطنية وتوجه إلى مقر زوما في وسط بريتوريا ليسلمه الرسالة شخصيا.

ويعقد حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم في جنوب افريقيا مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم الثلاثاء حول نتائج اجتماع قيادات الحزب لبحث مستقبل الرئيس جاكوب زوما، وفقا لدعوة عممت على وسائل التواصل الاجتماعي.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من سياسة

نتنياهو يلمح إلى دور إسرائيلي في اغتيال العالم الإيراني.. وترمب يدخل على الخط

العالم النووي البارز محسن فخري زادة (موافع التواصل)

إماراتي من "العائلة الحاكمة" يعتزم شراء حصة في نادٍ إسرائيلي معادٍ للعرب

مشجعو نادي بيتار القدس (موافع التواصل)

محكمة كندية تخفف عقوبة قاتل المصلين في أحد مساجد كيبيك

مسلمو كندا يؤدون صلاة الجنارة على قتلى هجوم بيسونيت على مسجد المركز الثقافي الإسلامي في كيبك (روتيرز)

اغتيال العالم النووي الإيراني فخري زادة قرب طهران (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

اعتداء وحشي للشرطة الفرنسية على موسيقي أسود(فيديو)

(الجزيرة)

الصين غاضبة من تغريدة نشرها نجل الرئيس البرازيلي.. ماذا قال؟

النائب البرازيلي إدواردو بولسونارو نجل الرئيس جايير بولسونارو. (رويترز- أرشيف)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)