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سياسة|مصر

الجيش المصري: هشام جنينة يثير الشكوك حول الدولة ومؤسساتها

12/2/2018

قال المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية إنه تصريحات المستشار هشام جنينة بشأن وثائق وأدلة يمتلكها رئيس الأركان الأسبق سامي عنان يثير الشكوك حول الدولة ومؤسساتها.

وقال المتحدث العسكري في بيان إنه " في ضوء ما صرح به المدعو هشام جنينة حول احتفاظ الفريق مستدعى سامي عنان بوثائق وأدلة يدعي احتوائها على ما يدين الدولة وقيادتها، وتهديده بنشرها حال اتخاذ أي إجراءات قانونية قبل المذكور".

وأضاف: " وهو أمر بجانب ما يشكله من جرائم يستهدف إثارة الشكوك حول الدولة ومؤسساتها، في الوقت الذي تخوض فيه القوات المسلحة معركة الوطن في سيناء لاجتثاث جذور الإرهاب."

واختتم المتحدث البيان بالقول: " وهو الأمر الذي تؤكد معه القوات المسلحة إنها ستستخدم كافة الحقوق التي كفلها لها الدستور والقانون في حماية الأمن القومي والمحافظة على شرفها وعزتها، وإنها ستحيل الأمر إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية قبل المذكورين."

المصدر : الجزيرة مباشر
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