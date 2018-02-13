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سياسة|مصر

الجيش المصري: مقتل 10 "تكفيريين" واعتقال400 في سيناء

قوات من الجيش المصري بالقرب من مدينة الشيخ زويد شمال سيناء
قوات من الجيش المصري بالقرب من مدينة الشيخ زويد شمال سيناء
13/2/2018

قال الجيش المصري في بيان بثه التلفزيون الرسمي اليوم الثلاثاء إن قوات الأمن قتلت عشرة "تكفيريين" في تبادل لإطلاق النار.

وألقى الجيش القبض على 400 من العناصر "الإجرامية" والمشتبه بهم، بينهم أجانب، في إطار العملية الشاملة "سيناء 2018" بحسب البيان.

وقال الجيش إنه تم "القضاء على خلية إرهابية شديدة الخطورة مكونة من عشرة تكفيريين أثناء الاختباء بأحد المنازل بنطاق مدينة العريش بعد تبادل لإطلاق النيران مع قوات المداهمة، وضبط كميات من الأسلحة والذخائر والعبوات الناسفة التي كانت بحوزتهم".

وأضاف البيان أنه تم أيضا "القبض على 400 فرد من العناصر الإجرامية والمشتبه بهم، منهم جنسيات أجنبية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم".

وتابع أن القوات الجوية واصلت "بالتعاون مع التشكيلات التعبوية وعناصر حرس الحدود في فرض السيطرة الكاملة على المناطق الحدودية في الاتجاهين الغربي والجنوبي".

وبدأت العملية الأمنية الكبرى "سيناء 2018" يوم الجمعة بمشاركة قوات من الجيش والشرطة.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد كلف الجيش والشرطة في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي"باستخدام كل القوة الغاشمة ضد الإرهاب، حتى اقتلاعه من جذوره".
وكان ذلك بعد أيام من هجوم يُصنَّف على أنه الأكبر من حيث أعداد الضحايا، وشنه مسلحون يُعتقد بأنهم من تنظيم الدولة في سيناء، وأسفر عن سقوط 311 قتيلا وإصابة العشرات عندما كانوا يؤدون صلاة الجمعة في مسجد الروضة بمركز بئر العبد (شمال سيناء)

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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