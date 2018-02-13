اغتيال قيادي في حزب "الإصلاح" اليمني بعدن

اغتال مسلحان مجهولان، اليوم الثلاثاء، قياديا في حزب التجمع اليمني للإصلاح (إسلامي)، في العاصمة المؤقتة عدن، جنوب غربي البلاد، حسب مصدر أمني.

وقال المصدر في تصريح لوكالة الأناضول إن مسلحين اثنين كانا على متن دراجة نارية، أطلقا النار على القيادي في التجمع اليمني للإصلاح، شوقي كمادي، خلال مروره في أحد شوارع منطقة المعلا، في عدن.

وأضاف المصدر أن المسلحين، تمكنا من الفرار، دون مزيد من التفاصيل.

وكمادي، يشغل منصب رئيس دائرة التنظيم والتأهيل في التجمع اليمني للإصلاح بعدن، كما أنه إمام وخطيب جامع الثوار، في المعلا.

من جانبه، نعى حزب التجمع اليمني للإصلاح في عدن، القيادي شوقي كمادي.

وقال خالد حيدان، رئيس الدائرة الإعلامية للحزب في عدن، في بيان مقتضب على حسابه بموقع فيسبوك، إن الحزب في عدن ينعي القيادي والمربي الفاضل الشيخ شوقي كمادي، رئيس دائرة التنظيم والتأهيل، وإمام وخطيب جامع الثوار بالمعلا.

وأضاف أن كمادي، قتل في حادثة اغتيال آثمة، دون ذكر تفاصيل.

وكان عدد من قيادات حزب التجمع اليمني للإصلاح، قد تم اغتيالهم بنيران مجهولين في عدن، فضلا عن اغتيال عدد من خطباء المساجد المحسوبين على التيار السلفي.