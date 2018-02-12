البث الحي
سياسة|الولايات المتحدة

نقل زوجة ابن "ترمب" إلى المستشفى بعد فتحها ظرفا يحوي مسحوقا أبيض

دونالد ترمب الابن وزوجته فانيسا
دونالد ترمب الابن وزوجته فانيسا
12/2/2018

قال مسؤولون في مدينة نيويورك الأمريكية إن فانيسا ترمب زوجة دونالد ترمب الابن، ابن الرئيس الأمريكي، وشخصين آخرين نقلوا لمستشفى بعد أن فتحت فانيسا رسالة بريد تحتوي على مسحوق أبيض.

ونقلت وكالة أسوشيتيد برس عن مصادر في الشرطة الأمريكية إنّ "فانيسا ترمب اتصلت بنفسها برقم الطوارئ بعد فتحها رسالة وصل إلى الشقة في منطقة مانهاتن بنيويورك".

وأضافت المصادر أنّ "فانيسا كانت تشعر بالسعال والغثيان بعد فتحها الرسالة". ولم تشر المصادر إلى مصدر الرسالة أو طريقة وصولها إلى المنزل، لكن متحدثا باسم شرطة نيويورك قال إن "الرسالة كانت موجهة لدونالد ترمب الابن".

وقال مسؤولون من شرطة نيويورك لقناة فوكس نيوز إنّ "المادة البيضاء التي كانت داخل الظرف ليست خطرة".

وقال متحدث باسم جهاز الخدمة السرية المنوط بحماية أفراد أسرة الرئيس إن الجهاز انضم إلى التحقيقات التي تجريها شرطة نيويورك.

وتزوجت فانيسا ترمب من ابن الرئيس الأمريكي عام 2005، ولديهما 5 أطفال.

ووضعت السلطات الأمريكية في حالة تأهب من رسائل البريد التي تحتوي مسحوقا أبيض منذ عام 2001 عندما أرسلت رسائل تحوي مسحوق الأنثراكس (الجمرة الخبيثة)إلى وسائل إعلام ومشرعين أمريكيين مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص.

المصدر : وكالات
المزيد من سياسة

نتنياهو يلمح إلى دور إسرائيلي في اغتيال العالم الإيراني.. وترمب يدخل على الخط

العالم النووي البارز محسن فخري زادة (موافع التواصل)

إماراتي من "العائلة الحاكمة" يعتزم شراء حصة في نادٍ إسرائيلي معادٍ للعرب

مشجعو نادي بيتار القدس (موافع التواصل)

محكمة كندية تخفف عقوبة قاتل المصلين في أحد مساجد كيبيك

مسلمو كندا يؤدون صلاة الجنارة على قتلى هجوم بيسونيت على مسجد المركز الثقافي الإسلامي في كيبك (روتيرز)

اغتيال العالم النووي الإيراني فخري زادة قرب طهران (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)

اعتداء وحشي للشرطة الفرنسية على موسيقي أسود(فيديو)

(الجزيرة)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)