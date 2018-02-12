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سياسة

عباس: واشنطن لا يمكنها أن تكون الوسيط الوحيد للسلام

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس
12/2/2018

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن الولايات المتحدة الأمريكية "لا يمكنها أن تكون الوسيط الوحيد في عملية السلام" مع إسرائيل.

وذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقائهما في موسكو، أنه لم يعد بوسعه قبول دور الولايات المتحدة كوسيط في المحادثات مع إسرائيل بسبب أفعال واشنطن.

وقال عباس لبوتين إنه من الآن فصاعدا يرفض التعاون بأي شكل مع الولايات المتحدة بصفتها وسيطا لأن الفلسطينيين يعارضون أفعالها.

 ونقلت الوكالة عن عباس قوله إنه يريد آلية وساطة جديدة موسعة تحل محل رباعي الوساطة في الشرق الأوسط.

وقال عباس إن الآلية الجديدة يمكن أن تتألف على سبيل المثال من الرباعي ودول أخرى على غرار النموذج الذي استخدم لإبرام اتفاق إيران النووي.

من جانبه، قال بوتين إنه تشاور هاتفيًا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين، من دون ذكر تفاصيل المكالمة.

المصدر : وكالات
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