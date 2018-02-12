شاهد: لحظة انفجار الطائرة الروسية

نشر حساب روسي على موقع تليغرام للتراسل مقطعا مصورا لانفجار الطائرة الروسية لحظة اصطدامها بالأرض وتحطمها مما أودى بحياة 71 شخصا كانوا على متنها.

ويظهر في المقطع، الذي تم تصويره عبر كاميرا مراقبة، انفجارا ضخما على البعد.

واختفت الطائرة، التي كانت تقل 65 راكبا بالإضافة إلى طاقم مكون من ستة أشخاص، من على شاشات الرادار بعد أقل من عشر دقائق من إقلاعها من مطار دوموديدوفو بموسكو.

وكانت الطائرة وهي من طراز أنتونوف -148 للرحلات القصيرة متوجهة إلى مدينة أورسك الروسية على الحدود مع كازاخستان.

ولم يتضح سبب تحطم الطائرة. وقالت وكالة إنترفاكس إن وزارة النقل الروسية تبحث عددا من الأسباب المحتملة بما في ذلك الأحوال الجوية وخطأ الطيار.