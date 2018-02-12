البث الحي
سياسة

رويترز: بلجيكا تسعى لإنهاء إدارة السعودية لأكبر مساجد بروكسل

السعودية تشرف على المسجد الكبير في العاصمة البلجيكية بروكسل منذ عام 1969
السعودية تشرف على المسجد الكبير في العاصمة البلجيكية بروكسل منذ عام 1969
12/2/2018

قالت وكالة رويترز (الإثنين) إن السعودية وافقت على التخلي عن إدارتها للمسجد الأكبر في بلجيكا، ضمن مساعي المملكة لنفي السمعة المرتبطة بها كمصدّر للأفكار المتطرفة.

وكانت بلجيكا قد سمحت بإشراف المملكة على "المسجد الكبير" في بروكسل عام 1969، ومنحت الأئمة المدعومين من الرياض إمكانية التواصل مع الجالية المسلمة المتنامية من المهاجرين في بلجيكا، في مقابل حصول بلجيكا على النفط بأسعار منخفضة، بحسب تقرير لوكالة رويترز.

لكن بلجيكا تسعى حاليا إلى إنهاء علاقة السعودية بهذا المسجد، الذي يقع بالقرب من مقر الاتحاد الأوربي في العاصمة بروكسل، بعد بواعث قلق من أن أئمة المسجد يروجون للتطرف.

ونقلت وكالة رويترز عن وزير الداخلية البلجيكي جان جامبون قوله إن تفاصيل عملية تسلم الإشراف على المسجد مازال يجري التفاوض بشأنها، ولكن سيجري الإعلان عنها هذا الشهر.

وأضاف جامبون: "توصل تحقيق برلماني إلى أن المسجد الكبير يخضع للتأثير السلفي، ولذلك فقد أوصوا بوقف تمويله من السعودية، ونقل السلطة إلى الجالية المسلمة في بلجيكا. نحن ملتزمون بهذا، ونحن نقوم بالعملية حاليا… وآمل أن نتمكن من تقديم مقترح إلى الحكومة في هذا الصدد قبل منتصف فبراير".

وأضافت الوكالة أن الاتفاق تم التوصل إليه هذا الشهر خلال اجتماع بين وزير الخارجية البلجيكي ديدييه ريندرز ونظيره السعودي عادل الجبير، والذي تقوم بلاده بتنفيذ "مبادرة غير معلنة" وصفها مسؤولون غربيون لرويترز بأنها ترمي إلى "إنهاء الدعم (السعودي) للمساجد والمدارس الدينية في الخارج، والتي يلقى عليها اللوم في نشر الأفكار المتطرفة".

وقالت وكالة رويترز إن تقريرا برلمانيا نشر في أكتوبر/تشرين الأول طالب بإنهاء استئجار السعودية للمسجد الكبير في بروكسل، حيث أشار التقرير إلى أن المسجد يخضع لما سماه "التأثير السلفي".

وقالت رويترز إن "المسجد يمثل فرصة للسعودية كي تثبت أنها تسعى للتغيير بعد سنوات من الاتهامات لها بأنها تتغاضى عن الأيديولوجيا المتطرفة، إن لم تكن تدعمها بشكل فعّال".

المصدر : رويترز
المزيد من سياسة

نتنياهو يلمح إلى دور إسرائيلي في اغتيال العالم الإيراني.. وترمب يدخل على الخط

العالم النووي البارز محسن فخري زادة (موافع التواصل)

إماراتي من "العائلة الحاكمة" يعتزم شراء حصة في نادٍ إسرائيلي معادٍ للعرب

مشجعو نادي بيتار القدس (موافع التواصل)

محكمة كندية تخفف عقوبة قاتل المصلين في أحد مساجد كيبيك

مسلمو كندا يؤدون صلاة الجنارة على قتلى هجوم بيسونيت على مسجد المركز الثقافي الإسلامي في كيبك (روتيرز)

اغتيال العالم النووي الإيراني فخري زادة قرب طهران (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)

اعتداء وحشي للشرطة الفرنسية على موسيقي أسود(فيديو)

(الجزيرة)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)