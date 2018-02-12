تنظيم الدولة يبث إصدارا جديدا لعملياته في سيناء

بث تنظيم الدولة (الأحد) إصدارا جديدا لعملياته في سيناء تزامنا مع العملية العسكرية الموسعة التي يقودها الجيش المصري، والتي دخلت يومها الخامس.

ويتضمن الإصدار، الذي حمل عنوان "حماة الشريعة"، مشاهد لعمليات سابقة قام بها تنظيم الدولة، تتضمن استهداف مدرعات عسكرية وقنص جنود من الجيش والشرطة المصرية والاستيلاء على عتاد عسكري.

كما عرض التنظيم صورا لما قال إنها كمائن لجنود من الجيش المصري في مناطق متفرقة بشمال سيناء، بالإضافة إلى لقطات لاستهداف مدنيين يقول التنظيم إنهم يتعاونون مع الجيش المصري والشرطة في سيناء.

ويتزامن عرض الإصدار مع "العملية الشاملة سيناء 2018" التي بدأها الجيش المصري في سيناء يوم الجمعة 9 فبراير/شباط، قبل أسابيع من انتهاء مهلة ثلاثة أشهر حددها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتأمين شبه جزيرة سيناء تنتهي آخر فبراير/شباط.

وتشارك في العملية القوات الجوية والبحرية وقوات حرس الحدود والشرطة ضد من وصفهم الجيش بالعناصر الإرهابية والإجرامية في سيناء.