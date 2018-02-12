العثور على الصندوق الأسود الثاني للطائرة الروسية المنكوبة

عثرت السلطات الروسية (الإثنين) على الصندوق الأسود الثاني للطائرة الروسية المنكوبة التي راح ضحيتها 71 شخصا، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية.

وقال الناطق باسم مقر عمليات البحث إن الصندق الأسود الثاني للطائرة "أيه إن-148″، التي سقطت بالقرب من موسكو، "في حالة تقنية لا بأس بها"، فيما فتحت الفيدرالية الروسية تحقيقا جنائيا في ملابسات سقوط الطائرة.

وسقطت الطائرة "أن-148" بالقرب من مدينة رامينسكويي في ضواحي موسكو، بعد دقائق من إقلاعها من مطار دوموديدوفو في موسكو، وسقطت قبل أن تصل إلى وجهتها في مدينة أورسك الروسية، وكان على متنها 71 شخصًا.

وقال مكتب النيابة المتخصص في وسائل النقل -في بيان- إن جميع من كانوا يستقلون الطائرة قتلوا، وهم 65 راكبا إضافة إلى أفراد طاقمها وعددهم ستة، موضحا أن الطائرة "أنتونوف 148" اختفت من شاشات الرادار بعد أربع دقائق من إقلاعها من مطار دوموديدوفو.

وكانت وزارة الطوارئ الروسية، قد أعلنت الأحد، العثور على أحد الصندوقين الأسودين، لطائرة الركاب الروسية المنكوبة، وتم العثور على الصندوق في مكان تحطم الطائرة.

وذكر شهود عيان للوزارة أن الطائرة سقطت وهي مشتعلة، وأوضح مسؤول في الوزارة أن حطام الطائرة "تناثر في محيط يناهز كيلومتر"، بينما أكدت الوزارة أنه تم العثور على جثتين في موقع تحطم الطائرة.

كما أكدت الوزارة مصرع جميع ركاب الطائرة، وعددهم 71 شخصًا، فيما تستمر عمليات البحث عن أشلاء الضحايا لمدة أسبوع.

وذكرت وزارة النقل الروسية أن "عدة نظريات محتملة يجري النظر فيها بشأن تحطم الطائرة، بما فيها الأحوال الجوية، والعامل البشري"، وفق وكالة "إنترفاكس" الروسية.

من جهتها، أكدت سلطات مقاطعة "أورينبورغ" (على الحدود مع كازاخستان)، أن أكثر من 60 شخصًا من سكان المقاطعة، لقوا مصرعهم جراء الحادث.

ومع استمرار تساقط الثلوج على موسكو ومحيطها، نقلت وسائل الإعلام الروسية أن سيارات الإسعاف لم تتمكن من الوصول إلى مكان تحطم الطائرة، ما أجبر المسعفين على مواصلة طريقهم سيرًا.

وأظهرت مشاهد بثتها قنوات التلفزة الروسية بقايا من هيكل الطائرة متناثرة في حقول غطاها الثلج، وقال مصدر لوكالة إنترفاكس الروسية إن المسعفين تمكنوا من الوصول إلى مكان الحادث المليء بالجثث والأشلاء.

بدوره، توجه وزير النقل الروسي مكسيم سوكولوف إلى المكان، بحسب وسائل الإعلام، التي أشارت إلى فتح تحقيق مع تداول فرضيات عدة لأسباب الحادث، بينما قال مكتب التحقيقات الفدرالي الروسي إن المحققين يتعاملون مع جميع الفرضيات بشأن تحطم الطائرة.