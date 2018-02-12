الجيش المصري: القضاء على 12 من "العناصر التكفيرية" في عملية سيناء

قالت القوات المسلحة المصرية (الإثنين) إنها قضت على 12 ممن وصفتهم بالعناصر التكفيرية، "عنصرا تكفيريا" في إطار عملية عسكرية واسعة في سيناء.

وقال الجيش المصري في بيان نقله التلفزيون الحكومي إنه ألقى القبض على 92 من المطلوبين والمشتبه بهم ودمر 60 هدفا في إطار عملية عسكرية واسعة تشارك فيها القوات الجوية والبحرية وقوات حرس الحدود والشرطة ضد "العناصر الإرهابية والإجرامية".

وأضاف البيان أن الجيش تمكن أيضا من "إحباط عملية تهريب أسلحة وذخائر إلى البلاد عبر الاتجاه الإستراتيجي الغربي وذلك من خلال استهداف وتدمير أربع عربات محملة بالأسلحة والذخائر ومقتل العناصر الإرهابية القائمة على أعمال التهريب".

وبدأت "العملية الشاملة سيناء 2018" قبل أسابيع من انتهاء مهلة ثلاثة أشهر حددها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتأمين شبه جزيرة سيناء تنتهي آخر فبراير/شباط.

وتشارك في العملية القوات الجوية والبحرية وقوات حرس الحدود والشرطة ضد من تصفهم بالعناصر الإرهابية والإجرامية في سيناء.