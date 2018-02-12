إصابة مواقع أمريكية وبريطانية بفيروس لتعدين العملات الرقمية

ذكر موقع ذا ريجستر الإلكتروني المتخصص في التكنولوجيا أن آلاف المواقع الإلكترونية بما في ذلك مواقع تديرها وكالات حكومية أمريكية وبريطانية تعطلت لعدة ساعات يوم الأحد.

وقال الموقع إن السبب في ذلك يعود لرمز جعل متصفحات الإنترنت تستخدم في تعدين العملات الرقمية.

وقال الموقع إن أكثر من 4200 موقع أصيبوا بنسخة خبيثة من أداة تستخدم على نطاق واسع معروفة باسم (براوزألاود) من مُصنع البرمجيات البريطاني تيكست هيلب، والتي تعرض للناس صفحات على الإنترنت ذات مشاكل في الرؤية.

وتأتي هذه الأنباء وسط زيادة في عدد الهجمات الإلكترونية باستخدام برامج تجبر الكمبيوترات المصابة على تعدين عملات رقمية بالنيابة عن المتسللين.

وتزايد انتشار هذه المخططات في الأشهر الأخيرة مع ارتفاع حجم تجارة عملة بيتكوين وعملات معدنية أخرى.

وأضاف موقع ذا ريجستر الإلكتروني أن النسخ المصابة (ببراوزألاود) تسببت في أن يُستخدم البرنامج المثبت لتعدين عملة مونيرو الرقمية على أجهزة الكمبيوتر التي تزور المواقع المصابة من أجل توليد المال للمتسللين الذين يقفون خلف هذا الهجوم.

وقالت تيكست هيلب للموقع الإلكتروني إنها أغلقت العملية عن طريق تعطيل (براوزألاود) بينما يقوم فريقها الهندسي بتحري الأمر.