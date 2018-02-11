نتنياهو: إسرائيل ستواصل العمليات في سوريا رغم إسقاط طائرتها

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (الأحد) إن القوات الإسرائيلية ستواصل العمليات في سوريا رغم إسقاط طائرة حربية إسرائيلية متطورة بنيران معادية للمرة الأولى منذ 36 عاما.

وأسقطت المدفعية السورية المضادة للطائرات المقاتلة الإسرائيلية، وهي من طراز إف-16، أثناء عودتها من غارة على مواقع لقوات تدعمها إيران في سوريا في ساعة مبكرة من صباح أمس (السبت).

وتؤيد فصائل مدعومة من إيران الرئيس بشار الأسد في الحرب الأهلية الدائرة في سوريا منذ نحو سبع سنوات.

وردا على ذلك شنت إسرائيل غارة جوية ثانية أكثر عنفا أصابت ما وصفته بأنه 12 هدفا إيرانيا وسوريا داخل سوريا منها أنظمة دفاع جوي سورية.

لكن إسرائيل وسوريا أشارتا إلى أنهما لا تسعيان إلى صراع أوسع وساد الهدوء الحدود بينهما (الأحد) على الرغم من تحدث نتنياهو بنبرة متحدية في تصريحات لمجلس وزرائه نشرتها وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وقال "بالأمس سددنا ضربات موجعة لقوات إيران وسوريا. أوضحنا بشكل جلي للجميع أن أسلوب عملنا لم يتغير قيد أنملة".

وأثار التدخل الإيراني في سوريا بما في ذلك نشر قوات مدعومة من إيران قرب مرتفعات الجولان المحتلة قلق إسرائيل التي قالت إنها ستتصدى لأي تهديد.

واتهمت إسرائيل إيران أيضا بالتخطيط لبناء مصانع في لبنان لإنتاج صواريخ موجهة بشكل دقيق.

ولم تكشف وسائل الإعلام الرسمية السورية النقاب بعد عن أي ضحايا أو أضرار.