شاهد: وقفة تضامنية مع الزميل محمود حسين في إسلام آباد

نظم مكتب "الجزيرة" في العاصمة الباكستانية إسلام آباد اعتصامًا ووقفة تضامنية مع الزميل محمود حسين المعتقل لدى السلطات المصرية منذ 20 ديسمبر/كانون الأول 2016.

وشارك عشرات الصحفيين والكتاب والناشطين الباكستانيين في الوقفة التضامنية، واشتملت المشاركة على توقيع عدد من الصحفيين، بأسمائهم وبالنيابة عن الجهات العاملين فيها، على عريضة تطالب بالإفراج الفوري عن الصحفي المصري محمود حسين.

وخلال الوقفة التضامنية التي نُظمت داخل مقر نقابة الصحفيين، حمّل المشاركون السلطات المصرية المسؤولية عن حياة محمود حسين، وحذروا من تعريضه للتعذيب وحرمانه من حقوقه.

وأعلن رئيس نادي الصحافة بإسلام آباد طارق تشودري، أن النادي مستعد لتقديم رسالة احتجاج للسلطات المصرية تتضمن المطالبة بالإفراج الفوري عن الزميل محمود حسين.

ومنذ اعتقال محمود أثناء عودته لبلاده لزيارة أهله، نظم صحفيون وحقوقيون وقفات تضامنية معه في عدة دول، فيما دعت منظمات دولية بينها هيومن رايتس ووتش للإفراج عنه.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري أكد فريق أممي أن صحفي قناة الجزيرة محتجز تعسفا بمصر منذ أكثر من عام.

وفي العشرين من ديسمبر/كانون الأول 2016 أوقفت السلطات المصرية الصحفي في شبكة الجزيرة محمود حسين أثناء زيارته لأهله، ثم شرعت بتلفيق تهم له في سلوك سبق أن مُورس مع عشرات الصحفيين المصريين والعرب والغربيين وبينهم زملاء لحسين من شبكة الجزيرة.