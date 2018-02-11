شاهد: مقتل 9 في اشتباكات بمعسكر للجيش في كشمير

قال مسؤول بالشرطة (الأحد) إن تسعة أشخاص قتلوا في معركة بالأسلحة النارية بين جنود هنود ومسلحين لليوم الثاني في معسكر للجيش في ولاية جامو وكشمير بشمال الهند.

وأضاف مسؤول بوزارة الداخلية في العاصمة نيودلهي إن مسلحين اقتحموا المعسكر في وقت مبكر من صباح أمس (السبت) وهرع مئات من رجال الشرطة والجيش وقوات الأمن لطرد المُسلحين.

وذكر ضابط كبير بالشرطة طلب عدم نشر اسمه أن خمسة جنود ومدنيا قُتلوا بعد أن اقتحم المسلحون معسكر سونجووان في جامو أمس (السبت).

وتابع أن ثلاثة مسلحين قُتلوا.

ومعسكر الجيش في مدينة جامو قريب من مركزين تجاريين ومدارس حكومية.

وذكر مسؤولون أن عددا غير محدد من المهاجمين حوصروا داخل مجمع سكني تابع للمعسكر حيث وقعت اشتباكات شرسة.