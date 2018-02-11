شاهد: معتقل فلسطيني يُرزَق بمولود عبر "نطف مهربة"

وضعّت زوجة معتقل فلسطيني من قطاع غزة، صباح الأحد، مولوداً؛ حملت به عن طريق "نطف منوية"، نجحت بتهريبها من زوجها "أيوب أبو كريّم" المعتقل داخل السجون الإسرائيلية منذ 7 أعوام.

وقال عزّام أبو كريّم، والد المعتقل، وجدّ الطفل: "رُزقنا اليوم بمولود ذكر، لابني المعتقل داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، بعد أن نجحنا في تهريب النطف".

وعبّر أبو كريّم عن سعادته العارمة بالحفيد الجديد".

وطالب أبو كريّم الفصائل الفلسطينية بالعمل على إطلاق سراح كافة المعتقلين ووضع قضيتهم على سلم أولوياتها.

وقالت سهام دبابش، والدة زوجة المعتقل، إنها "عاجزة عن وصف سعادتها بولادة حفيدها عبر النطف المهربة".

وقالت: "زوج ابنتي نجح في قهر السجان الإسرائيلي بعد أن رُزق بطفل عبر النطف المهربة (..) فرحتنا اليوم لا توصف بالحفيد الجديد، والفرحة كبيرة جداً لن تكتمل إلا بخروج والده من داخل السجون".

بدوره، قال عبد الله قنديل، مدير جمعية "واعد" المختصة بشؤون المعتقلين الفلسطينيين (غير حكومية) "نشهد اليوم حدثًا جديدًا غير اعتيادي، وهو ولادة طفل عبر النطف المهربة، من داخل السجون الإسرائيلية".

وأضاف: "الشعب الفلسطيني يثبت أنه شعب قادر على الحياة وقادر على انتزاع الحرية وكسر قيد السجان".

وعبّر عن "سعادته بتلك الخطوة" التي قال إنها تأتي في مواجهة "السجان الإسرائيلي".

وخلال عام 2017، رُزق 7 معتقلين فلسطينيين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، بمواليدهم، عبر "النطف المهربة"، وفق "هيئة شؤون الأسرى".

وأصدر العديد من علماء الدين الفلسطينيين، مثل مفتي فلسطين السابق، عكرمة صبري، ورئيس رابطة علماء فلسطين، حامد البيتاوي (توفي منتصف عام 2012)، فتاوى تبيح لنساء المعتقلين الحمل من "نطف" أزواجهن المهربة من سجون الاحتلال.

وسُجلت أول حالة ولادة عبر "النطف المهربة" عام 2012 للمعتقل عمار الزين من الضفة الغربية المحتلة.

ولا يتم الإفصاح عن كيفية تهريب "النطف"، التي تتم بطريقة معقدة لا يتم الكشف عن تفاصيلها لدواعٍ أمنية.

ويعتقل الاحتلال الإسرائيلي في سجونه نحو 6500 أسير فلسطيني، غالبيتهم من سكان الضفة الغربية المحتلة، وفقاً لإحصائيات فلسطينية رسمية.