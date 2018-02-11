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سياسة|مصر

شاهد: مذيعة مصرية تطالب بالقبض على السيسي!

11/2/2018

طالبت مذيعة مصرية في برنامجها بفضائية خاصة بالقبض على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وقالت إن السبب في هذا هو أنه "استحوذ على قلوب المصريين".

وفاجأت المذيعة بسمة إبراهيم على فضائية الحدث اليوم الخاصة مشاهديها بإعلان طلب القبض على السيسي.

وبررت هذا الطلب الغريب بأنه "ملك واستحوذ على عدد كبير جدا من قلوب المصريين دون الاستئذان"، على حد قولها.

وكان الإعلان الغريب مقدمة لوصلة من المديح كالتها المذيعة للسيسي إذ قالت إن حب الناس للسيسي أصبح حبا "ربانيا"، مضيفة أن السيسي كان واضحا وشفافا من أول يوم في حكمه.

المصدر : الجزيرة مباشر
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