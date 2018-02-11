شاهد: فندق ريتز الرياض يفتح أبوابه للنزلاء بعدما ظل سجنا لشهور

فتح فندق ريتز كارلتون بالعاصمة السعودية الرياض أبوابه (الأحد) بعد أكثر من 3 شهور ظل خلالها "سجنا" احتجز به عشرات الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال السعوديين بتهم "الفساد".

وكانت أبواب الفندق الفاخر مغلقة طوال هذه الفترة، وعليها حراسة مشددة من الحرس الملكي، بينما كان يجري استجواب عشرات الأمراء والوزراء السابقين ورجال الأعمال البارزين في الداخل ضمن ما سمته السلطات السعودية حملة ضد الفساد.

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب كان قد نزل في الفندق خلال زيارته للسعودية العام الماضي.

وخرج جميع النزلاء المحتجزين في الفندق منذ أسبوعين، بعدما تم تبرئة ساحة بعضهم فيما أُفرج عن آخرين بعد التوصل إلى تسويات مع الحكومة، تنازلوا بمقتضاها عن أموال أو أصول من ممتلكاتهم مقابل الإفراج عنهم.

وبدت الأوضاع طبيعية في أول يوم لافتتاح الفندق بعد الإفراج عن المحتجزين بداخله، حيث عزفت الموسيقى في بهو الفندق، بينما عاد الموظفون لأعمالهم الطبيعية.

وأكدت الشركة المالكة للفندق في بيان أن الفندق "استأنف عملياته الطبيعية بدءا من اليوم".

وكان النائب العام السعودي الشيخ سعود المعجب قد صرح بأن التسويات التي توصلت إليها السلطات في إطار حملة مكافحة الفساد وصلت إلى ما يقدر بنحو 400 مليار ريال سعودي (106.7 مليار دولار).

وقال المعجب الشهر الماضي إن التسويات في قضايا مكافحة الفساد تشمل عقارات وكيانات تجارية وأوراقا مالية ونقدا وأصولا أخرى.

لكن هذه الحملة أثارت تساؤلات في أوساط الاستثمار الدولي بشأن العقوبات التي تطبق ضد الفساد واسع النطاق في السعودية وما إذا كان المحتجزون مذنبين بالفعل.

كما أثار الغموض المحيط بالحملة قلق المستثمرين الذين يراقبون عن كثب كل خطوات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان منذ أن وعد بإصلاح السعودية.