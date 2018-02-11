شاهد: عاصفة ثلجية تُجمد بحيرة ميشيغان وتعطل الحياة بشيكاغو

تسببت العاصفة الثلجية التي ضربت مدينة شيكاغو بالولايات المتحدة، في تعطيل الأنشطة الاجتماعية والتجارية، فيما تجمدت بحيرة ميشيغان على شواطئ مدينة شيكاغو الأمريكية بسبب تساقط الثلوج.

ووصل ارتفاع الثلوج في المدينة 30 سنتيمترًا، بينما تواصل الثلوج التساقط على فترات متقطّعة.

وفي اليوم الأول من العاصفة التي بدأت الخميس الماضي، تم إلغاء أكثر من ألف و400 رحلة متوجهة إلى شيكاغو، فيما شمل إلغاء الرحلات الجوية إلى المدينة خلال اليوم الثاني أكثر من 400 رحلة.

ورغم إرسال السلطات الأمريكية شاحنات إضافية من الملح وكاسحات الثلوج، إلا أن مناطق مختلفة من المدينة شهدت وقوع حوادث مرورية بسبب الظروف الجوية.