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سياسة|روسيا

سقوط طائرة روسية قرب موسكو ومقتل جميع من كانوا على متنها

موقع سقوط الطائرة الروسية قرب موسكو
موقع سقوط الطائرة الروسية قرب موسكو
11/2/2018

قالت وكالات أنباء روسية إن طائرة تشغلها شركة ساراتوف الروسية للطيران سقطت في منطقة موسكو (الأحد) مما أسفر عن مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 71 شخصا.

وقالت وكالة تاس إن الطائرة كانت تقل 65 راكبا بالإضافة إلى طاقم مكون من ستة أشخاص مضيفة أن الطائرة اختفت من على شاشات الرادار بعد أقل من عشر دقائق من إقلاعها من مطار دوموديدوفو بموسكو.

وكانت الطائرة، وهي من طراز أنتونوف إيه.إن-148 للرحلات القصيرة، متوجهة إلى مدينة أورسك الروسية في منطقة أورنبرغ الواقعة على الحدود مع كازاخستان.

وعرضت قناة روسيا 24 التلفزيونية التابعة للدولة لقطات لحطام الطائرة في حقل تغطيه الثلوج.

ونقلت تاس عن مصدر بخدمات الطوارئ قوله: "تم العثور على الحطام وليس هناك ناجون".

ولم يتضح سبب تحطم الطائرة، لكن وكالة إنترفاكس قالت إن وزارة النقل الروسية تبحث عددا من الأسباب المحتملة بما في ذلك الأحوال الجوية وخطأ الطيار.

ونقلت إنترفاكس عن شهود عيان قولهم إن الطائرة الروسية احترقت في الجو قبل تحطمها.

المصدر : وكالات
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