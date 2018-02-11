تعرف على أبرز تصريحات عبد المنعم أبو الفتوح خلال لقائه على "الجزيرة مباشر"

استضافت قناة الجزيرة مباشر الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح الرئاسي السابق، ورئيس حزب مصر القوية، للحديث عن آخر التطورات والأحداث على الساحة المصرية.

وفيما يلي أبرز ما قاله أبو الفتوح خلال اللقاء الذي أجري في العاصمة البريطانية لندن.

– لا يوجد توصيف قانوني للقضية التي اعتقل فيها محمد القصاص (نائب رئيس حزب مصر القوية).

– النظام المصري انزعج من تحركات المعارضة خلال الفترة الأخيرة.

– النظام المصري عصف برئيس منتخب واختطفه ووضعه في السجن.

– سأعود إلى مصر ولا يمكن أن أعيش خارجها.

– أعمل لصالح وطني وأعلم أن ثمني لدى النظام "مجرد رصاصة".

– السيسي يحكم بمنطق "يا أحكمكم يا أقتلكم".

– لم أترشح في السباق الرئاسي لقناعتي بعدم وجود انتخابات من الأساس.

– أنا ممنوع من التحدث إلى وسائل الإعلام المصرية بأوامر من النظام.

– لا توجد بيئة للعمل الديمقراطي بمصر في ظل النظام الحالي.

– الذي أصدر الأمر باعتقال الفريق سامي عنان بعيد كل البعد عن تقاليد الجيش المصري.

– السيسي هو من يقف وراء إبعاد الفريق سامي عنان عن السباق الرئاسي.

– أستبعد أن يكون الجيش المصري هو المسؤول عما حدث مع الفريق عنان.

– سامي عنان طلب الترشح في انتخابات 2012 لكن المشير طنطاوي رفض.

– أنا أكثر غيرة على الجيش المصري من السيسي.

– لا يشرف الجيش المصري أن يكون متورطا في السياسة.

– التنازل عن تيران وصنافير غير شرعي وغير قانوني وغير دستوري.

– كنت أتمنى أن ينأى النظام السعودي بنفسه عن مأزق تيران وصنافير.

– لا نقبل بتدويل الحرمين الشريفين والخدمات التي تقدم محل تقدير منا جميعا.

– الكلام عن صفقة القرن لا يمكن تطبيقه.

– مصر لا تستطيع أن تفرط في أي جزء من سيناء والشعب الفلسطيني لن يقبل بغير وطنه.

– الحديث عن صفقة القرن "عبث" ومحاولة لابتزاز بعض الحكام العرب.

– أحمل نظام السيسي الفشل في سيناء.

– الحديث عن "الرئيس المنقذ" يقزم الشعب المصري ورئيس الجمهورية موظف عام عند الشعب.

– الشعب هو من يخلص نفسه وليس شخصا بعينه.

– لا سبيل إلى إنقاذ وطننا إلا بالعمل السلمي رغم رفضنا للنظام وأحذر الشباب من رفع السلاح.

– إراقة دم مصري واحد كارثة كبيرة.

– ثورة يناير هي الثورة الوحيدة في تاريخ مصر.

– النظام المصري "متخلف سياسيا".

– أداء نظام السيسي "سيىء وفاشل" ولا يليق بمصر.

– هناك إنجازات لا يستطيع أحد أن ينكرها مثل القضاء على مشكلة انقطاع الكهرباء لكنها على حساب المواطن.

– تحرير سعر صرف الجنيه المصري تم بطريقة غير منضبطة.

– تحرك الرقابة الإدارية لمحاربة الفساد "انتقائي".

– نظام السيسي يفرض الضرائب على الصغار ويتحاشى الكبار.

– طالبت برفع يد السلطة عن الجهات الرقابية حتى نستطيع مواجهة الفساد.

– السيسي رجل عسكري ليس له خبرة بإدارة الدولة.

– كيف يقول السيسي إنه "غير سياسي" رغم أن منصب الرئيس هو قمة العمل السياسي؟

– لا يعقل أن تدار الدولة عن طريق السيسي ومدير مكتبه فقط.

– أدعو السيسي لتكوين هيئة استشارية تساعده في إدارة الدولة.

– السيسي ليس له أي تاريخ سياسي.

– شاركت في 30 يونيو 2013 لأنها كانت مظاهرات شعبية تستهدف الضغط على الرئيس المنتخب مرسي لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة لأنه فشل في إدارة الدولة.

– معظم أسباب فشل مرسي تعود إلى "الدولة العميقة".

– مؤسسات الدولة لم تكن تعمل مع مرسي.

– استنكرنا ما حدث في 3 يوليو 2013 وقلنا إنه انقلاب عسكري لا علاقة له بمظاهرات 30 يونيو.

– جلست مع عدلي منصور لأنني أجلس مع الجميع عدا "الصهاينة".

– اقترحت على عدلي منصور إجراء استفتاء شعبي على ما حدث في 3 يوليو.

– الحكم العسكري – المباشر وغير المباشر – والتنظيمات الدينية الإسلامية والمسيحية هما أكبر تحديين يواجهان الديمقراطية في منطقتنا.

– المنطقة العربية لن تنمو إلا بالديمقراطية.

– أطالب جماعة الإخوان بإعلان انسحابها من المنافسة على السلطة.

– الإخوان في مظلمة كبيرة لا أرضاها لهم ولا للشعب المصري وأتمنى أن ترفع عنهم.

– منافسة الإخوان على الحكم أحد أسباب الكارثة التي تعيشها مصر.

– أكبر خطيئة شاركت فيها أننا وافقنا على خلع مبارك وتسليم السلطة لغير الثوار.

– الانتخابات الرئاسية "وهمية" ولا توجد بها منافسة.

– ما يحدث مع محمد القصاص يفوق ما يحدث في جمهوريات الموز.

– منع زوجة القصاص وأولاده من دخول بيتهم "جنون".

– انقطعت صلتي بجماعة الإخوان المسلمين من 2009 ولا علاقة لي بهم الآن.

– النظم المستبدة تسعى لحالة "توحد" بين النظام والدولة وهو ما يحدث في مصر حاليا.

– مصر القوية يعد حاليا وثيقة لمبادئ المعارضة المصرية.

– لم أوافق على ما قام به السيسي تجاه مرسي ولا أوافق على انقلاب على السيسي.

– لن أشعر بالسعادة إذا انقلب الجيش على السيسي.

– لن نسقط السيسي إلا بالعمل السلمي وصندوق الانتخابات.

– الإطاحة بالسيسي عبر الفوضى خطر على الوطن.

– على الشباب الحفاظ على مؤسسات الدولة المصرية.

– لا يشرفنا أن يكون رئيس الجمهورية ضعيفا أو منكسرا.

– أريد لرئيس مصر أن يجلس ورأسه مرفوعة معتزا بتأييد الشعب.

– إذا صحت الأنباء عن قيام إسرائيل بشن 100 غارة جوية على سيناء بموافقة السيسي فهي "جريمة مخلة بالشرف".

– الحديث عن تدخل إسرائيلي في سيناء "جريمة" والجيش المصري قادر على حمايتها.

– أطالب بالإفراج عن المعتقلين ووقف الزج بالأبرياء في السجون.

– ما يحدث مع مرسي الآن في سجنه لا يليق.

– الحديث عن اتهام مرسي بالتخابر مع قطر "عيب".

– لا أرضى بحصار أو مقاطعة دولة قطر.

– يجب تجميد تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في قضايا سياسية وعدم تنفيذها.

– ما حدث مع المستشار هشام جنينة "تدني وبلطجة سياسية".

– السيسي لا يحاور إلا المؤيدين له.

– البرلمان الحالي مصنوع ولا يقوم بأي دور رقابي.

– قد تحل مشاكل مصر في وجود السيسي ولا أفقد الأمل في أحد.

– طالبت السيسي بإجراء انتخابات مبكرة والرحيل من أجل مصر.

– خطر على الوطن أن يدار بعقل واحد دون مشاركة.

– تركز السلطات في يد السيسي بمفرده يقود إلى الفساد.

– سيناء ستظل أرضا مفتوحة للكيان الصهيوني إذا لم تتم تنميتها

– النظام الفاشي صانع للإرهاب والعنف.

– سياسات القمع والتعذيب والعنف لها نتائج خطيرة جدا.

– إرادة الشعب المصري هي الوحيدة التي ستحقق له الحرية.

– الخطيئة التي ارتكبها السيسي في ملف سد النهضة هي التوقيع على اتفاق المبادئ.

– سد النهضة خطر على أمن مصر والنظام الإثيوبي يستهتر بحياة المصريين.

– أطالب النظام السوداني بالوقوف مع مصر في مواجهة المخطط الإثيوبي.

– وسائل الإعلام المصرية مسعورة ولا تعبر عن مصر أو المصريين.

– إدارة وسائل الإعلام من قبل أجهزة المخابرات لا تصح.

– أتمنى أن تنتهي حملة الجيش المصري في سيناء بالقضاء على الإرهاب.

– النظام يستغل مكافحة الإرهاب للترويج لنفسه.

– دور مصر الإقليمي أصبح ضعيفا ولا استقرار للمنطقة بدون مصر.