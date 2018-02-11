اليونيسف: ربع أطفال العراق يعيشون في فقر

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، الأحد، إن طفلا من بين كل 4 أطفال في العراق يعيش في فقر فيما يحتاج 4 ملايين طفل للمساعدة كنتيجة للحرب في بلادهم على تنظيم الدولة.

وقالت اليونيسف في بيان إن الأمم المتحدة تحققت من وقوع 150 هجومًا على منشآت تعليمية و50 هجومًا على مراكز صحية وموظفيها منذ 2014.

وأضافت أن نصف مدارس العراق بحاجة إلى إصلاح فيما تعطلت العملية التعليمية لأكثر من 3 ملايين طفل.

وأعلن العراق النصر على تنظيم الدولة في ديسمبر/كانون الأول باستعادة كل المناطق التي سيطر عليها التنظيم في عامي 2014 و2015.

ويسعى العراق إلى جذب استثمارات أجنبية تقدر بـ100 مليار دولار في مجالات النقل والطاقة والزراعة في إطار خطة لإعادة بناء مناطق في البلاد وإنعاش الاقتصاد.

وتستضيف الكويت مؤتمرًا دوليًا لإعادة إعمار العراق من 12 إلى 14 فبراير/شباط.

وقال جيرت كابيلير المدير الإقليمي للمنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن الأطفال هم مستقبل العراق.

وتابع قائلًا "مؤتمر الكويت من أجل العراق الذي يعقد هذا الأسبوع فرصة لقادة العالم لإظهار استعدادنا للاستثمار في الأطفال واستعدادنا للاستثمار في إعادة بناء عراق مستقر".

وقال مسؤولون أمريكيون وغربيون إن الولايات المتحدة، التي تقود تحالفًا دوليًا زود العراق بدعم جوي أساسي في حربه على تنظيم الدولة، لا تعتزم المساهمة بأي أموال لإعادة إعمار العراق خلال مؤتمر الكويت.