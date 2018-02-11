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سياسة|السودان

الرئيس السوداني يقيل مدير جهاز الأمن الوطني ويعيد المدير السابق

الرئيس السوداني عمر البشير
الرئيس السوداني عمر البشير
11/2/2018

أقال الرئيس السوداني عمر البشير البشير المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني الفريق أول مهندس محمد عطا فضل المولى وأعاد المدير السابق للجهاز إلى منصبه.

وقالت وكالة السودان للأنباء (سونا)، الأحد، إن البشير أصدر قرارا جمهوريا بتعيين الفريق أول مهندس صلاح عبد الله محمد صالح قوش مديرا عاما لجهاز الأمن والمخابرات الوطني خلفا لفضل المولى.

وكان فضل المولى عضوا في وفد سوداني زار القاهرة الأسبوع الماضي لإجراء محادثات مع المسؤولين المصريين بشأن قضايا الأمن والمياه.

وكان البشير قد أعفى قوش من منصبه عام 2009 قبل أن يُعتقل ويسجن سبعة أشهر بتهمة المشاركة في محاولة انقلابية.

المصدر : وكالات
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