الجيش المصري يقول إنه قتل 16 "عنصرا تكفيريا" في عملية سيناء

قالت القوات المسلحة المصرية (الأحد) إنها قضت على 16 "عنصرا تكفيريا" في إطار عملية عسكرية واسعة في سيناء.

وقال الجيش المصري في بيان نقله التلفزيون الحكومي إنه تمكن من "القضاء على 16 عنصرا تكفيريا والقبض على أربعة أفراد من العناصر الإرهابية أثناء محاولتهم مراقبة واستهداف القوات بمناطق العمليات وضبط 30 مشتبها بهم".

وبدأت (العملية الشاملة سيناء 2018) صباح الجمعة قبل أسابيع من انتهاء مهلة ثلاثة أشهر حددها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتأمين محافظة شمال سيناء.

وتشارك في العملية القوات الجوية والبحرية وقوات حرس الحدود والشرطة ضد من تصفهم بالعناصر الإرهابية والإجرامية في سيناء.

وقال بيان الجيش إن القوات الجوية تمكنت من تدمير 66 هدفا يستخدمها المسلحون في الاختفاء من أعمال القصف الجوي والمدفعي والهروب من قواعد تمركزها أثناء حملات المداهمة، وتدمير 11 سيارة دفع رباعي و31 دراجة نارية بدون لوحات معدنية.