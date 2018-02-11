أردوغان يتوعد بعد إسقاط مروحية تركية في عفرين

توعد الرئيس التركي طيب إردوغان برد قاس على قيام مسلحين من وحدات حماية الشعب الكردية السورية بإسقاط مروحية تابعة للجيش التركي قرب بلدة عفرين في شمال سوريا.

وأكدت مصادر من وحدات حماية الشعب الكردية إسقاط الهليكوبتر.

وقال أردوغان في كلمة في إسطنبول أمام أعضاء من حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه: "تم إسقاط إحدى مروحياتنا العسكرية مؤخرا… تلك الأمور ستحدث فنحن في حرب… بالطبع قد يكون لنا خسائر، وسنسبب خسائر أكبر للطرف الآخر".

وأضاف أردوغان: "أمس تم تدمير عدد كبير من مخازن الصواريخ، وهذه الأمور تصيبهم بالجنون، بالتأكيد سنجعلهم يدفعون الثمن ثقيلا جدا.. طائرة مروحية لنا ستسقط، لكنهم سيدفعون ذلك ليس ضعفا واحدا، بل أضعافا مضاعفة".

ولم يحدد الجيش التركي في بيانه سبب سقوط الهليكوبتر لكنه ذكر أن جنديين كانا على متنها قتلا مشيرا إلى أن عدة أطقم فنية تحقق لمعرفة ملابسات تحطم الطائرة. وهذا هو أول تأكيد رسمي لخسارة الجيش التركي لإحدى طائراته في سوريا منذ اندلاع الحرب هناك.

وقال الجيش التركي في بيان آخر إن إجمالي تسعة جنود قتلوا وأصيب 11 آخرون أمي السبت في اشتباكات مع قوات معظمها كردية قرب عفرين. وأضاف الجيش أنه قتل 39 مسلحا.

وشنت أنقرة هجوما جويا وبريا في الشهر الماضي على وحدات حماية الشعب الكردية في منطقة عفرين السورية المتاخمة لحدودها وهو ما فتح جبهة جديدة في الحرب السورية متعددة الأطراف.

وقال الجيش التركي في بيان يوم الجمعة إن عملية لإقامة موقع عسكري خامس قرب إدلب في شمال غرب سوريا بدأت بالفعل.