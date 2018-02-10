مساعدات قطرية عاجلة لتخفيف حدة أزمة صحية في قطاع غزة

وجّـه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بتقديم مساعدات عاجلة بقيمة تسعة ملايين دولار لقطاع غزة، تشمل أدوية ومستلزمات طبية ومواد غذائية، ووقودا لتشغيل مولدات المستشفيات في القطاع.

وأكد أمير دولة قطر استمرار دعم الشعب الفلسطيني ومواصلة مشاريع الإعمار في قطاع غزة، في اتصال هاتفي مع رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية.

واطلع الشيخ تميم في المكالمة على الأوضاع الإنسانية الحرجة لأهل غزة، في ظل الحصار ونقص الوقود الذي تسبب في إغلاق مستشفيات وعيادات عدة في القطاع.

وعبـر هنية عن شكره لأمير دولة قطر على الدعم الدائم للشعب الفلسطيني، وعلى الاستجابة لمناشدة أهل غزة.

وسيشرف رئيس اللجنة القطرية لإعمار غزة السفير محمد بن إسماعيل العمادي على توزيع المساعدات على المستحقين من أهالي القطاع بالتنسيق مع الأمم المتحدة، وقال العمادي إنه سيزور الأراضي الفلسطينية لمتابعة توجيهات أمير قطر بتنفيذ المنحة الإغاثية الطارئة لقطاع غزة.

وأشارت وكالة الأنباء القطرية إلى أن المعدات ستدخل قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم.

وتنفذ قطر منذ سنوات في غزة مشاريع لإعادة تأهيل البنى التحتية والطرق وإنشاء حي سكني ومشفى بتكلفة تقارب نصف مليار دولار.

ويعاني قطاع غزة، حيث يعيش أكثر من مليوني نسمة، أوضاعا معيشية متردية، جراء الحصار الإسرائيلي المستمر منذ نحو 11 عاما، إضافة إلى تعثر عملية المصالحة بين حركتي فتح وحماس.

وتسببت الأوضاع الصعبة في القطاع في انهيار الوضع الاقتصادي، وتقليص خدمات القطاع الصحي المقدمة للمرضى بسبب نفاد الوقود المشغل للمولدات الكهربائية البديلة عن التيار الكهربائي، ونقص الأدوية والمستلزمات الطبية.