ماذا تعرف عن مطار "تيفور" السوري الذي قصفته إسرائيل

يعتبر مطار تيفور (T4) العسكري الذي قصفته طائرات إسرائيلية اليوم السبت من أهم المطار العسكرية السورية ويبعد حوالي 50 كم شرق مدينة حمص وسط سوريا.

ويعد المطار نقطة ارتكاز وقاعدة أساسية للقوات السورية والقوات الحليفة لها، حيث يقوم بدور الإسناد وتقديم الدعم والعتاد للقوات السورية وحلفائها التي تقاتل في محافظات دير الزور وريف حماة وحلب.

ومطار التياس العسكري أو مطار طياس العسكري المعروف أيضا باسم مطار التيفور (بالإنجليزية: T-4) هو مطار عسكري للقوات الجوية السورية، ويقع قرب قرية التياس على بعد حوالي 60 كيلومترا شرق مدينة تدمر في محافظة حمص السورية.

ويحتوي المطار على 54 حظيرة ومدرج رئيسي ومدرجين ثانويين طول كل مدرج يقارب 3 كيلومترات، ويعد هذا المطار أكبر مطار عسكري في سوريا ويليه مطار الضمير الذي يقع في مدينة الضمير

ويعتبر هجوم اليوم، أول قصف يتعرض له مطار التيفور العسكري في محافظة حمص من قبل إسرائيل.

وكان المطار قد تعرض لسقوط قذائف وانفجارات بسيارات مفخخة من قبل مسلحي تنظيم الدولة في عامي 2015و2016 .