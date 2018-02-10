ضربات إسرائيلية جديدة على ريف دمشق

أعلنت وسائل إعلام سورية رسمية عن التصدي لما سمته "عدوان إسرائيلي جديد"، وأورد التلفزيون السوري أنباء عن دوي انفجارات في ريف دمشق.

وقالت القناة العاشرة الإسرائيلية إن الغارة استهدفت وحدات تابعة للحرس الجمهوري في دمشق.

من جانب آخر، قال الجيش الإسرائيلي إن صافرات الإنذار انطلقت في مرتفعات الجولان اليوم السبت، بعد ساعات من استهداف مقاتلة له من الأراضي السورية. ولم يذكر الجيش مزيدا من التفاصيل.

وقبل ساعات تحطمت طائرة إسرائيلية من طراز إف-16 في إسرائيل أثناء مهمة لقصف منشأة إيرانية كانت قد أطلقت طائرة بدون طيار من سوريا.