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سياسة|هونغ كونغ

شاهد: مقتل 18 شخصا في انقلاب مروع لحافلة بهونغ كونغ

10/2/2018

لقى 18 شخصا على الأقل حتفهم (السبت) عندما تعرضت حافلة مسرعة لحادث في هونغ كونغ في أحد أكبر حوادث السير التي تشهدها المدينة خلال الأعوام الأخيرة.

وأظهرت لقطات تلفزيونية حطام الحافلة وهي مقلوبة على جانب طريق سريع رئيسي في شمال المدينة.

واضطر رجال الإطفاء في موقع الحادث لإحداث فتحة في سقف الحافلة لإخراج الركاب المحاصرين داخلها.

وأكدت الشرطة وفاة 18 شخصا على الأقل، منهم 15 رجلا، في موقع الحادث.

وجلس عشرات من المصابين على جانب الطريق وهم ينزفون.

وتحدث رجل مسن إلى قناة تلفزيونية قائلا إن السائق كان يسير بسرعة عالية حتى عند منعطفات الطريق.

وقال مسؤول في شركة كولون للحافلات التي تشغل هذه الحافلة إنه سيتم صرف مبلغ 10230 دولارا لعائلة كل ضحية.

وقالت الشركة إنها ستشكل أيضا فريق تحقيق لمعرفة سبب الحادث.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز + مواقع فرنسية
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