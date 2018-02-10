شاهد: فرق إسرائيلية تتفقد موقع تحطم الطائرة الحربية

تفقدت قوات إسرائيلية موقع سقوط طائرة حربية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي في سوريا (السبت) فيما قال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن إسرائيل لا تسعى للتصعيد في المنطقة.

وأضاف "نحن مستعدون ومتأهبون وقادرون على أن نجعل من يهاجمنا يدفع ثمنا باهظا ولكننا لا نسعى لتصعيد الموقف. كان هذا عملا دفاعيا أثاره تصرف عدواني إيراني ونحن ندافع عن مجالنا الجوي وسيادتنا والمدنيين في إسرائيل".

وقالت إسرائيل في وقت سابق (السبت) إنها أسقطت طائرة إيرانية من دون طيار انتهكت مجالها الجوي كما قصفت 12 هدفا إيرانيا وسوريا على الأقل في سوريا مشيرة إلى أن مقاتلة إسرائيلية من طراز إف-16 أصابتها النيران السورية وتحطمت في شمال إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي إن التقييم الأولي يشير إلى أن المقاتلة سقطت بنيران سورية لكن ذلك لم يتأكد بعد.

ونفى التحالف العسكري الذي يقاتل دعما للأسد أن تكون أي من طائراته بدون طيار اخترقت المجال الجوي الإسرائيلي.

وقال في بيان إن إسرائيل استهدفت قاعدة جوية وصحراء حمص التي تستخدم لإطلاق الطائرات من دون طيار في القتال ضد "تنظيم الدولة الإسلامية".