البث الحي
سياسة

شاهد: رئيس كوريا الجنوبية يقيم مأدبة لشقيقة زعيم كوريا الشمالية

10/2/2018

أقام الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن مأدبة غداء لشقيقة الزعيم الكوري الشمالي الصغرى كيم يو غونغ في القصر الأزرق وهو قصر الرئاسة في سول (السبت).

وقال القصر إن الزعيم الكوري الشمالي كيم غونغ أون وجه دعوة لمون لزيارة بيونغيانغ "في أقرب موعد ممكن".

وقال متحدث باسم قصر الرئاسة إن كيم يو غونغ سلمت الدعوة شخصيا لمون.

وزيارة مون لكوريا الشمالية ستمثل أول قمة بين زعيمي الكوريتين منذ العام 2007.

وكانت كيم يو غونغ قد توجهت إلى كوريا الجنوبية على متن طائرة شقيقها الخاصة أمس (الجمعة) كي تحضر مع مسؤولين كوريين شماليين آخرين مراسم افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقامة في مدينة بيونغ تشاتغ.

وكان أول لقاء مباشر يجمعها بالرئيس الكوري الجنوبي في مراسم الافتتاح إذ تصافحا ووجها التحية لرياضيي البلدين الذين ساروا معا تحت علم موحد لشبه الجزيرة الكورية لأول مرة منذ عقد.

وكيم يوغونغ (28 عاما) هي أول شخصية من عائلة كيم تعبر الحدود إلى كوريا الجنوبية منذ الحرب الكورية التي استمرت من عام 1950 حتى عام 1953. وهي شخصية مهمة في وفد كوريا الشمالية للأولمبياد الذي يقوده الرئيس الشرفي كيم يونغ نام.

وقال مون إن على الكوريتين العمل على تهيئة الظرف كي يتسنى له أن يقبل الدعوة في مؤشر على احتمال قبوله إياها.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من سياسة

نتنياهو يلمح إلى دور إسرائيلي في اغتيال العالم الإيراني.. وترمب يدخل على الخط

العالم النووي البارز محسن فخري زادة (موافع التواصل)

إماراتي من "العائلة الحاكمة" يعتزم شراء حصة في نادٍ إسرائيلي معادٍ للعرب

مشجعو نادي بيتار القدس (موافع التواصل)

محكمة كندية تخفف عقوبة قاتل المصلين في أحد مساجد كيبيك

مسلمو كندا يؤدون صلاة الجنارة على قتلى هجوم بيسونيت على مسجد المركز الثقافي الإسلامي في كيبك (روتيرز)

اغتيال العالم النووي الإيراني فخري زادة قرب طهران (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)

اعتداء وحشي للشرطة الفرنسية على موسيقي أسود(فيديو)

(الجزيرة)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)